澳門派5.4萬育兒津貼 上調教育津貼學津

岑浩輝：把市民的柴米油鹽放在心上

岑浩輝任內首份施政報告主題為「革新謀發展，奮進開新局」，提出要「解民憂、紓民困」，「把市民的柴米油鹽放在心上」，延續了過往向所有永久居民派發1萬元，非永久居民6000元。為應對少子化問題，施政報告除提出新增育兒津貼，出生津貼亦由5418元上調至6500元，以加強對新生兒家庭的經濟支援；新婚結婚津貼則由每人每次2122元上調至2200元。

至於長者福利，現時65歲或以上的澳門永久居民可申領每年9000元的敬老金，未來將上調至每年1萬元，養老金的每月上限亦由3740元升至3900元；就殘疾人士福利，普通殘疾津貼金將由每年9000元增至每年1萬元，特別殘疾津貼金則由每年1.8萬元增至每年2萬元。報告另提出向每名合資格居民的非強制央積金個人帳戶額外注資7000元、醫療券由600元上調至700元等。

岑浩輝表示要改善民生，除要盡力而為，亦要量力而行，提到澳門當前經濟前景不確定，收入來源結構單一，必須善用財政資源，精準扶助「一老一小」、殘疾人和弱勢群體。