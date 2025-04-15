今全民國安教育日 稱單邊主義抬頭風險變幻莫測 李：須全面推進國安現代化

今天是國家訂定的「全民國家安全教育日」，也是全國人大常委會公布實施《港區國安法》5周年，和《維護國家安全條例》立法生效一周年的日子。特區政府今早在灣仔會展中心舉行主題講座，港澳辦主任夏寶龍將以視像方式出席，並發表主旨講話。行政會議成員出席活動，今日不舉行會議。

稱深化國際交往同時 築牢國安屏障

李家超稱，香港要深化國際交往合作、全面拼經濟之時，也要竭力維護國家安全，持續築牢國家安全屏障。

李家超今日在報章撰文，題為「築牢國家安全底線 夯實發展安全根基」，稱需要繼續做好應對國家安全挑戰的準備，提出4點工作，包括第一，貫徹「一國兩制」方針，深化落實維護國家主權、安全、發展利益的最高原則。第二是深入理解「總體國家安全觀」，防範風險，鞏固提升應急處變能力。第三是要完善維護國家安全的法律制度和執行機制，修訂《職工會條例》，進一步優化公務員紀律機制，並更新《香港國家安全教育課程框架》。第四是要深入推廣全民國家安全教育，鼓勵家庭共同參與。

機構學校今紛辦國安教育活動

不同機構及學校近期也響應全民國家安全教育日舉行活動。浸會大學稱昨日在校內舉辦 「熊貓安全著陸NSE@HKBU」展覽，並由學生設計20款與國家安全重點領域相關的大熊貓貼紙及限量紀念品，將嚴肅的議題轉化為生活化的趣味學習。教育大學昨日舉行國安創作比賽嘉許禮，參賽的幼稚園及中小學生，以填色活動、一分鐘短講，以及兩分鐘短片創作等參與比賽。