【Emily】6月首屆「香港非遺月」料吸10萬人次 指同其他節慶差唔多 霍啟剛「少少失望」

話蛇宴受歡迎 陸頌雄問副局幫手

會上體演文出界議員霍啟剛話對署方嘅籌備工作「有少少失望」，指非遺月同中華文化節、流行文化節差唔多，都係以活動為載體，「希望可多元一啲」。副文體旅局長劉震回應話「香港非遺月」確係以活動為重心，推廣非遺文化，但強調現尚處於新起點，「希望一屆比一屆做得更好，內容更豐富」。

工聯會陸頌雄亦關注非遺飲食文化，佢話今年蛇年，問副局長鍾唔鍾意食蛇，「我哋工會年年搞（蛇宴），都出名㗎，覺得香港可食正呢條水」。佢話有舖頭話將食蛇申請非遺，但要搵專家學者幫手去用錢，問局方會否幫手。

康文署日前向立會提交文件臚列「香港非遺月」活動（見表），包括多個嘉年華及同樂日。署方形容活動各有特色，如喺文化中心搞嘅嘉年華會集中呈現非遺傳統節慶中嘅表演活動，北角油街實現嘅嘉年華着重同飲食文化有關嘅非遺製作技藝等。

非遺辦事處則會喺油尖旺、荃灣、大埔、沙田、東區同離島共6區推展「非遺精華遊蹤」，透過非遺影片同指南資訊，帶領市民旅客參與各區嘅表演、體驗各式活動。