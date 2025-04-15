灣區手記：少此一舉 ／文：尚東美

上星期筆者便發現，深圳灣口岸原本用來給網約車上客的停車場封了，的士站也拆了。新的位置將落客點、的士站及網約車上客點集中在一處，雖然進入新位置前的道路做了分流，避免落客及上客的汽車擠在同一條路，但由於新位置標示不清，筆者留意到，有些旅客仍然跑到舊上車點，也有司機因為口岸外的馬路改道，「不得其路而入」。此外，新位置雖設有幾條上客通道，但沒有標識如1號通道、2號通道之類，因此一邊聽到旅客致電司機「你在哪」，另一邊又聽到司機致電旅客「我到啦」，結果是新位置人和車一大堆，卻誰也找不到誰。

為配合今次調整，口岸外的東濱路也有改道安排，原本進入口岸要靠左線，改道後則要走右線，如果錯過了就只能繞行一大圈。問題是很多司機根本不知有改道，路上也沒有放提示牌，只靠一名交警用聲不可聞的喇叭播放改道通知，導致很多司機走錯而需要減速慢行找路，令馬路嚴重擠塞。具體來說，筆者乘車去口岸，因司機錯過了改道位置，結果連塞帶繞，花多了20分鐘才到埗。

下車時聽司機在罵：「只要弄個牌提示清楚，或者提前給司機發通知都可以避免，也不知是政府沒想到還是懶得做，反正捱塞車的又不是他們。」筆者也無語，只希望此文見報時，情况已改善吧。

文：尚東美