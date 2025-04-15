灣區熱搜：廣州推穗新保 為醫保升級涵藥械通 22試點醫院直接結算 免先墊付後索償

明報記者 林迎

年費69到千多元 有產品最高保額500萬

「穗新保」屬政府推廣的「平民價格」普惠型商業保險，與現有的「穗歲康」屬同類產品，以「政府搭台、醫院參與、商保營運」的模式運作，由數間保險公司共同承銷，可覆蓋不在醫保範圍內、或超過報銷上限的藥物及治療費用，故兩者皆被視為「醫保補充版」。區別在於，「穗歲康」只得一種，而「穗新保」共有6款，且投保條件、保障內容各不相同，年費由最低69元（人民幣，下同）到1000多元不等，範圍分別涉及一般醫療、特定疾病到惡性腫瘤，有產品最高保額達到500萬元，更涵蓋昂貴的質子重離子放射治療。

可購買「穗新保」的包括廣州市職工醫保及居民醫保參保人，因此只要是在廣州就業或創業，有當地醫保的港人亦可購買。「穗新保」的最大特色是覆蓋「港澳藥械通」及《廣州市創新藥械產品目錄》中的部分項目。「港澳藥械通」於2021年啟用以來，批准藥械共97種，截至2024年底已應用近萬宗，不過港澳藥械價格相對昂貴，例如治療肝癌的「曲美木單抗」每盒17.64萬元，治療白癜風的磷酸蘆可替尼乳膏每支6800元，用於眼底黃斑病變的「布西珠單抗」注射劑每針費用9800元，患者一年需注射4次。

助醫藥創新發展 有當地醫保港人可買

除了港澳藥械，廣州市醫保局指出，部分剛用於臨牀的高值創新藥械暫未納入醫保，「穗新保」既滿足患者需求、減輕費用負擔，又能幫助廣州生物醫藥產業創新發展，推動創新藥械入院使用。同時，「穗新保」設有團體版，企業可為員工購買，亦可幫助廣州吸引更多人才。

去年7月，廣東省人大常委會通過《廣東省粵港澳大灣區內地九市進口港澳藥品醫療器械管理條例》，當中提到「鼓勵將急需港澳藥械納入普惠型商業健康保險」，廣州市今次推出「穗新保」即是響應上述條例，但並非大灣區首個相關產品；2023年，珠海「大愛無疆」及深圳「惠民保」普惠型商業保險皆已納入部分港澳藥械，皆設有免賠額及指定醫院等條件限制，只是具體條款細則與「穗新保」有所不同。

「港澳藥械通」民營醫院不可使用

「穗新保」另一優勢是可於22間試點醫院直接結算，全部為廣州市內三甲醫院，如中山大學附屬第一醫院、中山大學腫瘤防治中心、廣東省人民醫院、廣東省中醫院等，範圍比可用於2400多間醫保定點機構的「穗歲康」大幅收窄，但這22間公立醫院基本覆蓋可使用創新藥械的醫療機構。「港澳藥械通」定點醫院中的民營醫院，例如祈福醫院、廣州和睦家及廣州希瑪林順潮眼科醫院等，則不可使用「穗新保」。

患者於「穗新保」試點醫院結算時，醫院將提供醫保結算清單及「商業保險創新藥械結算清單」，詳細列出理賠金額，患者只需直接支付醫保、穗歲康或穗新保報銷後的個人自付部分，毋須再先行墊付後才向保險公司索償。此外，廣州市職工醫保參保人還可以使用醫保個人帳戶購買「穗新保」，甚至為直系親屬支付保費。

廣東省人民醫院副院長袁向東表示，近年包括港澳藥械通目錄內藥械的一系列創新藥械已在該院耳鼻喉、心內科、內分泌科等多個科室得到積極推廣使用，患者對治療效果反響良好，作為「穗新保」的首批試點醫院之一，該院已完成結算流程改造及相關數據，實現患者便捷結算。