切線遭小巴撞 六旬單車漢不治

事發界限街 七旬司機涉危駕被捕

昨晨5時許，涉事小巴由美孚開往觀塘，據了解，事發時小巴沿界限街左二線往九龍城方向行駛，62歲姓柯男事主則騎着單車沿相同方向在慢線行駛，當兩車駛至近窩打老道交界橋底交通燈位時，單車突然切出二線，小巴懷疑收掣不及，左車頭撞向事主的單車。

男事主頭部撼向小巴的擋風玻璃，連人帶車彈開10多米外，昏迷倒地，頭部重創，被送往廣華醫院搶救，延至同日早上6時54分證實不治。

警方封鎖一段行車線調查，涉事小巴左邊車頭凹陷，擋風玻璃碎裂，單車則在小巴後方數米翻倒地上，地面留下一隻屬於事主的拖鞋。74歲姓邱小巴男司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕。

據了解，死者獨居於新蒲崗一個劏房單位。從窗外望入單位，見到內部空間狹小，被鋪直接放在地上，雪櫃、單車、窗花雜物等堆放在單位內，幾乎沒有走動空間。

一名鄰居指死者平時「傻傻更更」，有社工定時上門家訪。鄰居說死者沒有工作，經常抽煙及賭博，試過問他和另一名鄰居借錢，不過沒有歸還，所以之後都再沒借錢給他。

該名鄰居說死者平時會騎單車到處去，並喜歡在夜晚出沒，曾被人投訴隨處擺放單車。鄰居又說，死者所住的單位月租2500元，租金原本由死者的大哥代交，但大哥半年前去世，之後由死者弟弟協助處理。