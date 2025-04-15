反恐二案首被告：Tg謊稱製彈為「追女仔」

指對方稱理大內受傷 「撩吓佢傾偈」

控方指首被告何卓為分別有3個不同的Telegram用戶名稱，包括「五飛」、「想和你通渠」和「William Wallace」。辯方昨展示何卓為以「五飛」帳戶，自2019年10月與「Freedom hai」的對話，話題牽涉示威，例如何卓為曾向對方發送盾牌照片，對方11月又透露自己在理大內受傷。何卓為供稱Freedom hai是一名女性，對方「幾靚女又後生」，遂「撩吓佢傾偈囉」；何承認對她有好感，有意追求。

稱「放棄所有嘢去抗爭」說法煽情

11月28日何稱「今晚專心調鋁熱彈」，何庭上指當時聽聞示威者會調製鋁熱彈，但他不懂如何製作，僅「同佢扮我做緊呢啲嘢」，以吸引對方注意。信息續顯示，Freedom hai提及有認識的示威者被捕，她「唔會放棄」、「一定奮戰到底」，被告回覆「我自己放棄晒所有野（嘢）去抗爭」，其後又說「一定要打底（低）晒佢哋先可以救手足」。

何庭上解釋，他是想表達自己投入了很多時間和資源，或煽情了一點；「佢哋」是指警方，同樣屬誇張的說法。法官陳仲衡關注，何形容Freedom hai較激動，一度擔心對方「做傻事」，為何作前述回覆；何稱當時已知道對方腿部受傷，隱含「你做唔到我做」的意思，屬「追女仔嘅話術」。

指庭上另一手機屬友人 對話與己無關

就另一部同樣被指屬於何卓為的三星防水手機，手機內的Telegram用戶名稱為「想和你通渠」。據紀錄，用戶2020年2月向「叉雞飯呀陳」問「bombed？」何卓為供稱，該手機屬於友人「阿鬼」，該對話與自己無關。何補充，「叉雞飯」名字源於反修例期間一名食客與防暴警爭執，當時很多人的Telegram用戶名稱都改成「叉雞飯」。控方早前稱，「叉雞飯呀陳」實為第五被告楊怡斯。審訊今續。

【案件編號：HCCC 186/22】