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醫費減免每年料6.6萬申請 議員憂方案複雜缺人手審批

【明報專訊】上月公布的公營醫療收費改革明年元旦實施。醫衛局長盧寵茂昨表明對收費調整方向堅定，而政府對公營醫療九成資助水平不能說是終極方案。優化醫療費用減免機制後，合資格受惠人數由30萬增至140萬，惟多名議員反映方案複雜，希望局方簡化，亦憂目前約800多名醫務社工未能應付審批工作量。盧寵茂說醫管局會清晰向市民解說，並首次披露預計每年有約6.6萬人申請。

疑低估申請人數 議員籲簡化機制

明年元旦起公院急症室、住院及門診加價，並加強保障病人。多名議員昨在衛生事務委員會反映優化醫療費用減免機制複雜。A4聯盟楊永杰指出，「每日做早站都好多人關心，公公婆婆唔清楚收費，不是個個都好似局長咁醒目」。他倡議可透過豁免全數長者生活津貼、在職家庭津貼受惠人，釋除市民疑慮，另質疑當局低估申請豁免人數，「當個老人家知道要申請豁免先睇到（醫生），我相信佢會湧住去申請」。

與房屋等部門互通資產數據省審查

盧寵茂預計每年有6.6萬名病人申請減免，並稱因收入及經濟原因申請減免才需醫務社工審批，其他程序可由行政人員處理。醫衛界林哲玄查詢病人可否於求診前先確認收費豁免資格，醫管局行政總裁高拔陞稱不建議需要事先申請，會續按現行機制進行程序；如病人突然有經濟困難，可獲即時一次過減免。

新民黨陳家珮問及是否可與社署、房委會協作，減省入息審查程序。醫衛局副秘書長許澤森表示，目前已與社署有協作，舉例醫管局已能查核市民綜援資格，亦將與房屋及教育相關部門協作，透過互認資產審查評估，減省市民各部門間重複評估需要，會於新收費調整前實施，各部門直接數據互通則需按部就班。

盧寵茂：政府九成資助率非終極方案

選委界陳凱欣質疑，門診、基層醫療以至社區藥房服務未齊備，而減免醫療費用機制需大量行政費。她說政府於2019至20年度財案，留下100億元作公營醫療撥款穩定基金，認為應透過基金減少新收費的加幅。盧寵茂指100億元僅佔公營醫療每年開支一成，不能根本解決公營醫療系統問題。

被問月底就新收費刊憲前，是否有空間調整方案，盧寵茂說總體改革方向堅定，為期5年的改革以政府九成資助率為目標，但不會稱之為終極方案，急症室非緊急病人收400元亦非計劃的終點，會於適當時間作醫療融資檢討。

相關字詞﹕急症室加費 醫療收費檢討 收費

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