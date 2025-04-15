防客戶受騙 順豐停用短訊 App通知收件

順豐首季逾800宗詐騙查詢

較去年同期升4倍

順豐香港過去3年收到4036宗詐騙報備或懷疑詐騙個案，72.7%為短訊詐騙；今年首季接獲逾800宗詐騙查詢及報告，較去年同期升近四倍。順豐香港提到，不法之徒偽冒順豐SMS短訊，聲稱收件地址不完整或須額外支付運費，誘使市民在虛假網站輸入個人資料或非法轉帳。

順豐香港公共事務及傳訊負責人廖家欣表示，順豐香港自去年8月起已逐步推行以「SFHK APP」取代SMS短訊的取件通知功能，鑑於偽冒短訊詐騙情况日益嚴重，經過8個月適應期，現已全面實施新措施。她提醒市民下載手機App及註冊後，需開啟消息通知功能，以確保接收到快件到達通知。

警方歡迎 稱業界模範

香港警務處反詐騙協調中心警司李蔚詩表示，歡迎順豐停發SMS取件信息，認為措施在業界起到良好示範作用，有助提高市民對偽冒短訊的警覺，並呼籲市民盡快下載順豐香港手機App，遠離詐騙陷阱。