明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

防客戶受騙 順豐停用短訊 App通知收件

【明報專訊】早前有騙徒利用非法無線電裝置假冒「#SFExpress」發送釣魚短訊。順豐速運（香港）有限公司（下稱順豐香港）宣布昨日（14日）起停止發送SMS取件提示，所有快件自取訊息通知全部改為透過官方手機應用程式「SFHK APP」推送，以降低客戶受偽冒信息詐騙的風險。

順豐首季逾800宗詐騙查詢

較去年同期升4倍

順豐香港過去3年收到4036宗詐騙報備或懷疑詐騙個案，72.7%為短訊詐騙；今年首季接獲逾800宗詐騙查詢及報告，較去年同期升近四倍。順豐香港提到，不法之徒偽冒順豐SMS短訊，聲稱收件地址不完整或須額外支付運費，誘使市民在虛假網站輸入個人資料或非法轉帳。

順豐香港公共事務及傳訊負責人廖家欣表示，順豐香港自去年8月起已逐步推行以「SFHK APP」取代SMS短訊的取件通知功能，鑑於偽冒短訊詐騙情况日益嚴重，經過8個月適應期，現已全面實施新措施。她提醒市民下載手機App及註冊後，需開啟消息通知功能，以確保接收到快件到達通知。

警方歡迎 稱業界模範

香港警務處反詐騙協調中心警司李蔚詩表示，歡迎順豐停發SMS取件信息，認為措施在業界起到良好示範作用，有助提高市民對偽冒短訊的警覺，並呼籲市民盡快下載順豐香港手機App，遠離詐騙陷阱。

上 / 下一篇新聞

復活節長假料604萬人次出入境 周五76萬陸路出境 餐飲業憂營業額跌兩成
復活節長假料604萬人次出入境 周五76萬陸路出境 餐飲業憂營業額跌兩成
首季旅客1220萬 疫後季度新高 非內地客升18% 日韓台增三成
首季旅客1220萬 疫後季度新高 非內地客升18% 日韓台增三成
沙塵持續 18監測站14空氣污染爆燈 健康風險「嚴重」級別 料明緩解
沙塵持續 18監測站14空氣污染爆燈 健康風險「嚴重」級別 料明緩解
杭企藉科技惠殘障 盼來港拓AI 本地初創：有條件打造香港六小龍 籲投資創科塑港品牌
杭企藉科技惠殘障 盼來港拓AI 本地初創：有條件打造香港六小龍 籲投資創科塑港品牌
陳茂波預警貿易戰建更高壁壘 礙全球科技發展
陳茂波預警貿易戰建更高壁壘 礙全球科技發展
八旬翁清潔刷殺兩雀囚8周 官：手法殘暴
八旬翁清潔刷殺兩雀囚8周 官：手法殘暴
議員質疑為稅收納籃球博彩 麥美娟：不考慮其他運動博彩
議員質疑為稅收納籃球博彩 麥美娟：不考慮其他運動博彩
騙租屋津貼罪脫 港大副教授獲頒訟費
騙租屋津貼罪脫 港大副教授獲頒訟費
今全民國安教育日 稱單邊主義抬頭風險變幻莫測 李：須全面推進國安現代化
今全民國安教育日 稱單邊主義抬頭風險變幻莫測 李：須全面推進國安現代化
澳門派5.4萬育兒津貼 上調教育津貼學津
澳門派5.4萬育兒津貼 上調教育津貼學津
社區客廳今年增3間 孫玉菡：油尖旺區接洽中
社區客廳今年增3間 孫玉菡：油尖旺區接洽中
渠署信能應對500年一遇暴雨 料今年雨量高於去年 更新抵禦設計新建蓄洪設施
渠署信能應對500年一遇暴雨 料今年雨量高於去年 更新抵禦設計新建蓄洪設施
購4排水機械人 「龍吸水」每小時抽1/3標準池
購4排水機械人 「龍吸水」每小時抽1/3標準池
鄒幸彤覆核女囚限穿長褲 懲教：有人怕露腳毛疤痕
鄒幸彤覆核女囚限穿長褲 懲教：有人怕露腳毛疤痕
超速撞斃修路工 司機囚兩年
超速撞斃修路工 司機囚兩年
英議員被拒入境 港府：應清楚過去所為
英議員被拒入境 港府：應清楚過去所為
停職警被控藏毒 入院缺席聆訊
停職警被控藏毒 入院缺席聆訊
醫費減免每年料6.6萬申請 議員憂方案複雜缺人手審批
醫費減免每年料6.6萬申請 議員憂方案複雜缺人手審批
反恐二案首被告：Tg謊稱製彈為「追女仔」
反恐二案首被告：Tg謊稱製彈為「追女仔」
切線遭小巴撞 六旬單車漢不治
切線遭小巴撞 六旬單車漢不治
安達臣道塌天秤事故 再有難屬索償
安達臣道塌天秤事故 再有難屬索償
中年漢認藏太空油 還押候判
中年漢認藏太空油 還押候判
灣區熱搜：廣州推穗新保 為醫保升級涵藥械通 22試點醫院直接結算 免先墊付後索償
灣區熱搜：廣州推穗新保 為醫保升級涵藥械通 22試點醫院直接結算 免先墊付後索償
灣區手記：少此一舉 ／文：尚東美
灣區手記：少此一舉 ／文：尚東美
【Emily】6月首屆「香港非遺月」料吸10萬人次 指同其他節慶差唔多 霍啟剛「少少失望」
【Emily】6月首屆「香港非遺月」料吸10萬人次 指同其他節慶差唔多 霍啟剛「少少失望」
【Emily】互聯網亞太峰會猛人多 馬斯克Tim Cook現身
【Emily】互聯網亞太峰會猛人多 馬斯克Tim Cook現身
【Emily】香港應偕粵澳申奧？ 法官員都話why not
【Emily】香港應偕粵澳申奧？ 法官員都話why not
【Emily】陳家珮蒐人寵共融意見
【Emily】陳家珮蒐人寵共融意見