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渠署信能應對500年一遇暴雨 料今年雨量高於去年 更新抵禦設計新建蓄洪設施

【明報專訊】渠務署稱今年總雨量或增至最多2700毫米，高於去年實際總雨量2310毫米。渠務署長莫永昌昨日強調，總雨量高不代表會出現嚴重水浸；署方亦因應2023年「500年一遇」暴雨，去年已更新設計手冊，提升有關抵禦雨量的設計標準，並會引入至新建蓄洪設施，若再發生2023年的「500年一遇」暴雨，仍有信心應對。

渠務署昨舉行簡報會回顧去年及簡介今年工作。渠務署長莫永昌稱，去年總雨量為2310毫米，略低於正常值2431毫米約5%，去年並無發出黑色暴雨警告，紅雨警告有4次，不過黃色暴雨警告增至37次；去年署方緊急事故控制中心共啟動7次，確認48宗水浸個案，所有個案均能在1至2小時內完成處理。

稱降雨量高不代表嚴重水浸

莫永昌引述天文台預測，稱今年降雨量約為2100毫米至2700毫米，屬於「接近正常」水平，雖然今年最高預測雨量高於去年，但雨量存在不確定性，要視乎降雨密度及延續時間等，總降雨量高不代表會出現嚴重水浸。

渠務署去年已更新雨水排放系統手冊，將有關抵禦暴雨的設計標準提升至每小時172毫米，已超過2023年「500年一遇」暴雨的最高每小時降雨量約158毫米。被問到是否自去年起興建的蓄洪池皆引入了最新設計標準，莫永昌稱，手冊於去年更新，雖然當時部分蓄洪池工程已開展，但渠務署曾審視正在施工項目，有否空間令其排洪能力能應對最新設計標準，而新建設施則大致可應對新標準。

9蓄洪池1蓄洪湖興建中 今年至2030落成

渠務署由2024年起至今共有5個蓄洪池落成及已投入服務，分別位於大坑東、上環、跑馬地、觀塘安秀道及觀塘安達臣道，可提供近25萬立方米蓄洪量；現正興建9個蓄洪池及1個蓄洪湖，預計今年至2030年落成。若連同正在規劃的元朗南新發展區蓄洪項目，本港未來共有超過110萬立方米蓄洪空間。

另外，為加強應對暴雨，渠務署把緊急應變隊由160隊增至180隊，應急運作基地會增至30個；預防水浸的恆常巡查地點由2024年的220個，提升至2025年的240個。

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