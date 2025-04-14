稱短期波動難免 許正宇：港股穩健

許正宇在電台節目批評美國關稅政策無理，對全球經濟「百害而無一利」，又說本港金融系統經過亞洲金融風暴等歷練，監管機構有能力及早察覺和抵禦風險，有信心即使市况變化，市場仍運作暢順。他強調香港在一國兩制、國家支持下提供穩定、安全和有預見性的市場，現在更需鞏固優勢，持續擴大國際網絡，相信香港「立於不敗之地」。

許續稱，香港要在亂世尋找新增長點，讓全球投資者找到機遇，例如在股票和債券外，本港正積極發展商品市場，讓市場分散風險，當局也將改良交易機制，深化與內地互聯互通。

陳茂波：恒指略高於1月 續警惕

陳茂波昨在網誌則說，過去一周市場整體暢順有序運作，上周至今港匯持續偏強，港元兌美元仍處於強方水平，顯示資金仍留在本港市場；而港股經過上周一（7日）跌勢後大致穩定，上周五恒生指數收市報20,914點，略高於今年1月初水平，上周平均每日成交額比前周增加約68%。他表示，對於未來市場可能出現的急劇變化，政府會保持高度警惕，加強對形勢的監控、預測及應對。

（關稅戰）