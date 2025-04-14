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港聞二

謝祖墀：中國迎AI黃金年代 京學者：要顧大眾生存

【明報專訊】中國近年推進企業「出海」到外地擴展，昨出席港大中國商業學院「2025未來趨勢論壇」的高風諮詢公司創始人兼執行長謝祖墀稱，目前中國人工智能（AI）發展潛力仍未發揮，大、小型人工智能模型仍有空間與應用場景，如金融、汽車或家電等「接合」，相信未來國內外均有無數創業機會。他形容現在是中國人工智能發展的「黃金時代」，籲企業要有全球化目光把握機遇。

謝祖墀又說關稅戰對中國企業發展國內市場或到中東、東盟等地都有機遇，「現在只有美國鎖國，其他國家基本上不可能把中國擋出去」。

數據網上開源 指貿戰影響不大

北京智源人工智能研究院（BAAI）副院長林咏華昨日亦有出席論壇，她稱由於近年不少用於AI模型訓練的數據於網上開源，中美貿易戰對AI發展暫無明顯負面影響，惟憂慮未來美國會採取措施進一步限制，例如美國國家癌症研究所（NCI）建立和維護的癌症數據庫「SEER」，最近中國用戶被禁止瀏覽、無法再接觸過往是公共的數據，對基於SEER數據做研究和發表國際論文的學術界人員而言，會有較大影響。

對於AI發展和人類社會的發展如何平衡，林咏華認為需以整個社會的角度考慮，例如研發AI的企業當然希望產品大賣，但從國家層面要考慮的不僅是一部分人的問題，而是普羅大眾。她說，根據國家統計局2023年數據，國內約有6億多人月入在3000元人民幣以下；政府積極推動AI、機械人等技術快速發展之餘，也要考慮當更多普羅大眾的工作被取代，如何維持他們的生存空間，強調「科技的目的不是替代人類，而是首先解決人類不擅長解決的問題」。

（關稅戰）

相關字詞﹕關稅 關稅戰 人工智能 AI（人工智能） 香港大學中國商學院

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