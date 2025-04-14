學者倡中國「零補貼免關稅」拓外貿 港大劉寧榮稱自貿體系重建需四五年 讚港不報復美政策

香港大學中國商業學院昨日舉行「2025未來趨勢論壇」，劉寧榮出席活動時表示，美國今次挑起貿易戰是意識到本土製造業不斷流失到海外，擔心失去世界霸主的地位，故在「十字路口」下決定以關稅作為調整政策的一部分。他認為美國「下錯藥」，即無辦法解決自身問題，亦破壞各國在過去30年經世界貿易組織建立的產業鏈；又稱全球化雖會帶來問題，但應在此自由貿易的基礎上修補，而非試圖「另起爐灶」拋棄過去的成果。

對外「門開愈大愈好」 對內應統一政策促消費

劉寧榮續稱，今次事件亦讓世界知道國與國的關係是如何脆弱，未來需重建一個能讓各國均可獲益、互相支援依靠的經濟體系，惟過程困難且具不確定性，或需四五年。不過他說，中國可藉此機會在未來加強聯繫他國，「把大門開得愈大愈好」，成為「貿易的把手」，展示中國對全球貿易有貢獻。劉舉例，中國可透過資本及科技加強海外投資，並對外企實行零關稅及對內企實行零補貼措施；在國內提供更公平的競爭環境，以吸引更多外企與中國貿易或到國內發展，同時承擔大國的角色；此外中國亦應統一國內市場政策及養老政策，讓人民更願消費，帶動國內經濟。

對於美國政府在貿易方面開始將香港與內地「綑綁」一起、無視香港為單獨關稅區，劉寧榮批評美方做法霸道，不尊重世貿組織協定。同時，他讚揚香港無對關稅措施報復，稱香港優勢是自由港，「從來就沒有關稅」，不值得以此作為代價反擊，令香港失去獨特之處。

北大教授：國內多套利企業家

北京大學國家發展研究院博雅特聘教授張維迎亦有出席活動，他表示國家的經濟發展核心在於企業家的創造力，惟現時國內大多數為着重短期利益的「套利型企業家」、並非「創新型企業家」，導致近年中國未得到真正的經濟增長，籲企業家透過想像力，創造更多新產業。

明報記者

（關稅戰）