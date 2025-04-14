Coldplay尾場再有走後門 3男涉串謀詐騙被捕

據了解，被捕當中兩人為23歲印度籍男子，其中一人是啟德主場館內一間酒吧的調酒師；另一人為21歲尼泊爾籍男子，3人報稱為讀書時認識，為同學關係。據悉，前晚8時許，場地管理公司人員從閉路電視發現有人於演唱會期間開啟主場館內的一個緊急出口，數分鐘後有兩名男子從該緊急出口進入場館，管理公司遂將事件通報警方。

3人舊同學 稱無收報酬

消息稱，警方分別於場館內酒吧及B閘附近先後截停3男子，經調查後，相信於場館工作的男子開啟緊急出口，讓兩男友人進入場館，並聲稱不涉及任何報酬。3人涉嫌串謀詐騙被捕，其後由警方帶署扣查。

翻查資料，Coldplay第三場演唱會（11日）舉行期間，警方同樣以涉嫌串謀詐騙拘捕3名男子。他們已獲准保釋候查，須於下月向警方報到。據了解，警員當晚巡邏時，發現兩名男子在主場館1樓伴航廳內，觀看演唱會超過15分鐘，上前調查得悉兩人為父子關係，父親是一間清潔公司的擁有人，而該公司是演唱會期間負責清潔的承辦商；其後得知二人是由另一男經理帶領入場，該男經理為涉事父親的下屬。據悉，三人手腕上均戴有工作人員手環，有人聲稱是在場監督清潔工作，惟該清潔公司的負責範圍是5樓看台，而並非為他們身處的1樓位置。