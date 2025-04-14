張國鈞：港曾如「無掩雞籠」 國安法23條「鎖好門窗」

香港島教育界昨舉行「全民國家安全教育日親子嘉年華」，張國鈞致辭稱，香港從回歸至2020年一直未能做好國家安全的立法工作，形容2019年反修例示威正是香港「無掩雞籠」的例子，直至後來《港區國安法》頒布實施及《基本法》第23條立法，始為香港提供「雙重保護盾」，「真正鎖好門窗」。

張國鈞續稱，即使鎖好門窗，也不代表賊人就此罷休，反之他們會不斷試探，「甚至撬開門窗，用石頭破窗、用鐵筆破門而入」，因此政府必須不斷檢視法律工具是否穩妥，以及與時並進修訂法律，以「抵抗賊人來犯，確保『屋企』安全」。

陳國基：消防處護國安舉足輕重

此外，保安局轄下紀律部隊及輔助部隊本月亦相繼舉行開放日，推廣明天的國安教育日。政務司長陳國基昨在消防及救護學院開放日致辭表示，消防處在維護國家安全方面一直擔當舉足輕重的角色，並提及特區政府上月派往緬甸救災的救援隊中，41人屬消防處人員，並讚揚特區與國家救援隊合力救出受困逾120小時的緬甸籍男子，形容「振奮人心」。