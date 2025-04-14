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周一鳴：遊行國安風險難概論 視活動性質申請人往績

【明報專訊】近年遊行減少，政府多次稱遊行有「被騎劫」風險。新任警務處長周一鳴受訪時表示，涉及不滿政策的遊行，其國安風險不能一概而論，需視乎公衆活動性質，並相信現時有很多形式可表達意見，而警方批出不反對通知書前會考慮申請人往績等因素。他又稱截至上月底共322人涉國安罪行被捕，認為僅極少數人受影響。

至今322人涉國安罪被捕 指僅極少數人受影響

有遊行申請者稱在敏感日子被執法部門勸阻上街，周一鳴稱「這是他們說法，我不評論」。周接受無綫電視《講清講楚》訪問，提到2019年前處理遊行申請時，警方多便利活動舉行，周一鳴稱不覺警方角色很大轉變，也希望提供便利，但試過活動「出亂子」找主辦方處理時，發現他們避開警方甚至失聯，製造平台讓人做違法行為。問及相關活動負責人日後申請遊行會否都被勸退，周一鳴稱不希望一概而論，但警方必然考慮申請人往績、主辦公衆活動能力。

近期警方拘捕國安案嫌犯後較少交代詳情，周一鳴稱做法暫時足夠，《港區國安法》實施5年，直至上月底共322人被捕，指僅極少數人受影響，形容「情况並非如此嚴重」，而到法庭審判時將披露不少資料。

周一鳴履職後，工作重點包括提升全民國安意識。他強調國安涉及許多生活層面，盼在不同日子和節目加入國安元素。問到宣傳規模會否與防騙般宣傳鋪天蓋地，他稱是方向之一。

相關字詞﹕遊行示威 23條立法 國安法 周一鳴

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