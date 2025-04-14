創科展揭幕 低空經濟參展商冀港擴試點

無人機助辨工地安全隱患

今屆展會以「創新•智動•起飛」為主題，涵蓋低空經濟、人工智能、機械人技術、網絡安全、智慧出行五大領域的尖端科技方案，吸引來自全球的業界及買家入場。第二年參展的高度創新技術香港有限公司，是首批「監管沙盒」試點項目申請者之一，公司客戶經理劉捷睿稱，今年將與中國建築工程有限公司合作，在沙田一工地應用自主研發的無人機「A170」作巡邏，包括識別未有戴安全帽的工友。

劉捷睿說，其無人機造價達6位數，配備的鏡頭內置紅外線、AI人臉跟蹤、汽車識別等功能，並配備警示燈及喇叭，目前已在深圳公安及消防應用。劉認為無人機應用正漸被港人接受，冀政府開放更多試點場所，以應用於郊野公園及海域等偏遠地方。

業界倡拆牆鬆綁助機器人上路

首次參展的諾科達智駕有限公司，與內地技術團隊聯合研發配送機器人Skybot3；公司首席營運官趙傑文稱，送遞外賣人力成本高，配送機器人可減輕成本，適用於最後一公里配送，每輛造價20萬元內，現已在內地學校及小區等場景應用，料今年第三季在本港大型屋苑或別墅區試行。趙說，配送機器人在港尚未普及，若要仿效內地容許配送機器人在馬路行駛，政府需拆牆鬆綁，並期望政府提供更多試行場景，推動低空經濟發展及創科技術落地。

黃偉綸出席低空經濟發展會議論壇致辭提到，低空經濟非僅是時髦詞語（buzzword），而是政府戰略重點，願景是將本港定位為低空經濟的全球領袖，當局會加快修例放寬無人機重量限制，以涵蓋重量25公斤以上、但不超過150公斤的無人機，目標今屆立法會期內通過；工作組正積極加強與內地有關部門合作，建立低空跨境航線，涉出入境及海關清關安排。

國際創科營商周設有一系列活動，包括同場舉行的香港春季電子產品展，至於首次在港舉行的世界互聯網大會亞太峰會則於今日起亦在會展舉行。