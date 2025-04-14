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港聞二

英議員被拒入港探親 外相促中方交代

【明報專訊】英國自由民主黨國會議員賀候絲（Wera Hobhouse）向英國傳媒表示，上周四（10日）飛往香港嘗試探望剛出生的孫兒，但在香港機場被拒入境，扣留數小時後被遣返英國。她在社交網站形容，自己是1997年後首名被拒入境的英國國會議員。英國外相林德偉（David Lammy）深切關注事件及形容不能接受，將緊急向北京及港府交涉。入境處截稿前未回覆查詢。

身兼「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）成員的賀候絲向《泰晤士報》稱，過去從未訪港，今次是希望探望2019年後移居香港的兒子及3個月大的孫兒。她表示，抵港過關時被帶走查問，包括詢問職業、旅行目的，其行李也遭搜查，護照一度扣起。她在當晚原機遣返英國而當局並無提供原因，其同行丈夫獲准入境香港，但選擇一同離港。

賀候絲形容，未能見到在候機大堂接機的兒子或送上擁抱，幾乎要「哭出來」。雖然她過去曾關注香港及西藏等人權問題，她向《泰晤士報》稱，國會內有其他更高調批評中共的議員，由於自己要去香港，一直希望不會因自己政治立場影響行程。

為IPAC成員 組織曾提制裁港官

事件適逢英國多名官員接連訪華，嘗試改善與華關係，其中英國商業貿易部副大臣Douglas Alexander據報日內訪港。IPAC過去曾多次提出制裁香港官員，在壹傳媒創辦人黎智英案也有提及該組織，但身兼IPAC成員的一名德國綠黨議員去年7月隨德國國會代表團訪港。

賀候絲：未見孫兒感失落 不願政見影響行程

林德偉表示，國會議員因言論而被拒入境「不能接受」，將要求中國及特區政府交代，並說無理限制自由只會破壞香港的國際聲譽。自由民主黨黨魁戴維（Ed Davey）則致函林德偉，要求他傳召中國大使。英國商業和貿易大臣韋諾韜（Jonathan Reynolds）亦十分關注事件，若賀候絲純粹因英國議員身分而被拒入境，需要慎重看待。

相關字詞﹕林德偉 David Lammy 英國國會 被拒入境 賀候絲 Wera Hobhouse

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