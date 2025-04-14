九成黨員授權 民主黨中委跟進解散 羅健熙：無確切時間表 料黨員支持

李華明：別無他法

民主黨2月底成立由羅健熙領導的三人小組，跟進解散及清盤事宜，該黨昨午在黨總部召開特別會員大會，會議歷時約一個半小時，通過授權中委會進一步跟進解散事宜。

羅健熙會後見記者表示，黨內主流意見理解處境，超過九成與會者授權中委會「進一步跟進」解散事宜，認為已獲清晰授權。他沒有透露表決的具體比數，據悉議案獲107票贊成、4票反對、2票棄權；有與會者稱，羅健熙在會上一度激動落淚。

是否須12月前解散？

羅稱不便回應

羅健熙表示，民主黨將召開另一次會員大會表決是否正式展開清盤程序，暫時沒有明確時間表，他強調不會拖慢，整個清盤程序有可能到明年才完成。按民主黨章則，解散須在會員大會獲四分之三多數贊成，羅健熙預期除非情况突然大變，否則按昨日表決結果，預計將會通過。被問到民主黨是否收到提醒須於12月前解散，以及是否受壓，他均稱不便回應。

根據章則，民主黨清盤後黨內尚餘資產需捐贈予理念相近的團體或慈善團體。羅健熙表示，冀優先捐贈予「仍然為香港很努力做工作的團體」，謂政治理念相近的組織未必很多，不過尚有一些團體在民生議題理念接近。民主黨正物色法律顧問及會計師處理清盤。

對於建制派指民主黨解散是「咎由自取」，羅健熙強調該黨以市民的想法為依歸，一直希望服務港人、做有利社會的事情。他認為港人自會評價不同政黨，寄語其他黨派「是否有空間、能力、辦法、胸襟，嘗試令其他人更加接受它們，這是它們日後的挑戰」。

楊森：中方曾明言須解散

多名民主黨成員昨出席大會，包括前黨主席劉慧卿、前立法會議員李華明等。民主黨創黨成員、前主席楊森表示，年初曾有中方人員向他表明民主黨須解散，否則可能會有後果，他曾在黨內討論會解釋情况，亦在昨日會前呼籲黨友授權中委會處理解散程序，並感謝大多數人投贊成票。他昨沒有現身會員大會，稱已授權投票支持，謂這是艱難決定，並相信即使民主黨解散，港人也不會放棄爭取民主。