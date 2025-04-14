籲避戶外劇烈活動 醫生倡心肺差者留家

N95不宜長戴 宜用前問醫生

呼吸系統科專科醫生梁子超則表示，PM10較PM2.5大，不易深入肺部深層細胞，故對肺部影響相對低。除了PM10，PM2.5濃度亦有升高，梁指沙塵暴帶來的PM2.5成分有別於來自工業污染的PM2.5，估計對呼吸系統帶來的影響也較輕。不過，他亦提醒市民在戶外高污染環境要避免劇烈工作或運動，以免增加吸入量及加重身體負擔，誘發心肺問題。

至於心肺功能較差的人，特別是哮喘、慢性肺阻病患者，梁子超指長期處於高污染環境亦容易令病情惡化，建議多留家中休息，減少前往高風險環境。他說，倘患者需外出，可考慮佩戴N95口罩，惟這款口罩不宜長期使用，使用前應先諮詢醫生；即使身處室內，也可考慮關閉部分較當風的窗戶，並使用空氣過濾裝置，減少室內空氣污染物。

倡當局提早通知 便戶外工作者

香港多區空氣PM10濃度前日（12日）晚上開始升高，環保署周日早上7時發稿稱，預測部分空氣質素監測站同日稍後時間空氣質素健康指數風險級別會達至「嚴重」水平。梁子超認為，如當局能盡早通知市民，對需長期戶外工作的人較好，但他估計沙塵暴氣流由北方來到南方，廣州等地先於香港受影響，故兩地提示時間不一樣。鄭志文則認為，環保署一直公布的空氣健康指數已能提醒市民。