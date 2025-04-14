灣區熱搜：伏美替尼前年入醫保 暫僅內地有售

深圳新風和睦家醫院腫瘤科醫生賈琳表示，伏美替尼在對抗耐藥性方面較第一及第二代標靶藥理想，副作用也相對較弱。與其他第三代標靶藥比較，伏美替尼在腦轉移方面的療效較出色，且因毒性較低，對比奧希替尼（Osimertinib）、阿美替尼（Aumolertinib）等常見的不良反應症狀類型相對較少，三級以上的不良反應發生概率相對低，最常見的是皮疹、腹瀉。

第三代標靶藥 副作用較輕較便宜

價錢方面，2016年在港註冊的奧希替尼，80mg的30片裝每盒售價接近6萬港元，雖在醫管局關愛基金資助範圍內，但申請有條件限制。據新風和睦家藥價信息，奧希替尼每盒售價近5000元（人民幣，下同），40mg的28片裝伏美替尼每盒售價約2100元，且藥廠會針對符合資格的特定使用者提供買一送一安排。另外，醫院亦分別與宏利香港、AXA安盛及香港保誠合作推出多種類型的保險產品，涵蓋癌症藥物、醫療費用與服務等範疇，為跨境至該院治療的病患提供更多便利及保障。

除了伏美替尼，新風和睦家亦有如注射用蘆康沙妥珠單抗（Sacituzumab Tirumotecan）、依沃西單抗（Ivonescimab）等該院香港病患較多用的國產創新腫瘤藥。賈琳指出，在大灣區融合下，兩地醫護人員有更多接觸交流，分享用藥心得，雖然兩地藥物註冊制度不同，但對於各自獨有的藥物也會有一定認識，能給予兩地患者建議，讓他們可以赴港或北上選擇對病情有用的藥物。