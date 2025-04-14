灣區熱搜：伏美替尼前年入醫保 暫僅內地有售

【明報專訊】國產標靶藥伏美替尼是由內地上市公司艾力斯醫藥自主研發的創新藥，2021年獲批內地上市，2023年納入國家醫保目錄，目前僅內地有售。深圳新風和睦家醫院去年5月左右引入該藥。
深圳新風和睦家醫院腫瘤科醫生賈琳表示，伏美替尼在對抗耐藥性方面較第一及第二代標靶藥理想，副作用也相對較弱。與其他第三代標靶藥比較，伏美替尼在腦轉移方面的療效較出色，且因毒性較低，對比奧希替尼（Osimertinib）、阿美替尼（Aumolertinib）等常見的不良反應症狀類型相對較少，三級以上的不良反應發生概率相對低，最常見的是皮疹、腹瀉。
第三代標靶藥 副作用較輕較便宜
價錢方面，2016年在港註冊的奧希替尼，80mg的30片裝每盒售價接近6萬港元，雖在醫管局關愛基金資助範圍內，但申請有條件限制。據新風和睦家藥價信息，奧希替尼每盒售價近5000元（人民幣，下同），40mg的28片裝伏美替尼每盒售價約2100元，且藥廠會針對符合資格的特定使用者提供買一送一安排。另外，醫院亦分別與宏利香港、AXA安盛及香港保誠合作推出多種類型的保險產品，涵蓋癌症藥物、醫療費用與服務等範疇，為跨境至該院治療的病患提供更多便利及保障。
除了伏美替尼，新風和睦家亦有如注射用蘆康沙妥珠單抗（Sacituzumab Tirumotecan）、依沃西單抗（Ivonescimab）等該院香港病患較多用的國產創新腫瘤藥。賈琳指出，在大灣區融合下，兩地醫護人員有更多接觸交流，分享用藥心得，雖然兩地藥物註冊制度不同，但對於各自獨有的藥物也會有一定認識，能給予兩地患者建議，讓他們可以赴港或北上選擇對病情有用的藥物。