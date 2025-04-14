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灣區熱搜：「多個機會」 港人深試國產新藥治癌 肺癌四期去年輪椅過關 今擬外遊

【明報專訊】「既然有一個機會，為什麼不試一試？」港人郭先生去年中開始北上深圳治癌，不僅因內地抗癌藥價低廉，而且有機會使用香港沒有的國產新藥。隨着近年內地積極研發創新藥，國產藥物成效在臨牀實驗得到驗證，而受益於大灣區醫療共融，除了有港資醫療機構能提供港式服務，也讓患者有機會使用國產創新藥，多了一個康復機會。

明報記者 陳子凌

除了「北上消費」成趨勢，也有愈來愈多港人「北上求醫」，牙科及身體檢查之外，癌症或罕見病患者北上治療也漸增，當中既因內地藥價比香港低，也因香港公立醫院輪候時間長、私立醫院收費高昂。而除卻這些，也有病患北上就醫是為尋求一個機會。

身體差需「分期」治療 港公院難排期

「我是去年暑假左右過來深圳治療的。」郭先生今年61歲，2020年底驗出肺癌四期，之後在香港化療及使用標靶藥奧希替尼（Osimertinib），情况一度向好。「但去年初開始，治療效果不理想，身體出現抗藥性」，除了原治療方案愈發難以控制病情，癌細胞也出現轉移，短短幾個月間身體狀况急轉直下。

「那時候一個療程是三星期，但我身體實在支撐不了，需要分3次去減低副作用。」郭先生苦笑：「但公立醫院排期緊張，根本不可能讓我每個星期去做，如果轉去私家醫院，費用就要貴一倍。」適逢當時主診醫生表示內地新出一款第三代標靶藥伏美替尼（Furmonertinib），提議他嘗試，於是去年中郭先生決定北上求醫。他說，早年曾在上海工作，了解內地就醫情况，而在香港也有參與志願服務，有陪同患者赴深圳問診的經驗，故對當地採用港式服務的醫療機構環境、治療情况等有一定了解。

說一句北上求醫很輕鬆，但當時郭先生健康每况愈下，不單氣喘厲害，甚至沒氣力走路，需要坐輪椅北上。郭先生現時的主診醫生深圳新風和睦家醫院腫瘤科醫生賈琳表示，調整了郭先生原有治療方案後，經過3個周期治療，情况有改善，考慮到其腦部病變雖穩定但未明顯緩解，建議他使用伏美替尼。

「服用了幾個月，很幸運沒有嚴重副作用。」郭先生道。個多小時的訪問，郭先生不單面不紅氣不喘，還聲如洪鐘，「現在每次睇完醫生就和老婆拍拖，去附近逛商場行公園食飯」，兩口子更計劃這個月去克羅地亞旅行，「是9個月前不敢想的事」。

過關求醫「一日做完」 港要分數天

對於近年「北上求醫潮」，郭先生不諱言藥物價格差異是一大原因，「以我為例，在香港每個月要花六七萬治療，長期下來中產也頂不住」。醫療服務水平也是吸引所在，一直陪着丈夫求醫問診的郭太便說，過關看醫生好像很舟車勞頓，「但其實只要一日便可以做完見醫生、驗血、化療全部流程，換了在香港要分開幾天去做，還要等候，對家屬來說更吃力」。郭太又說，新風和睦家還會安排專職護理個案管理師與他們一對一線上聯繫，「有什麼情况隨時可找到人問，例如化療後流鼻血，是副作用還是純粹天氣乾燥，都會第一時間得到回覆，在香港就可能要等到下一次見醫生時才有少許時間提問」。

香港早前公布公營醫療收費改革方案，其中提出放寬自費藥械安全網，讓更多、尤其中等收入家庭可獲資助。郭先生認為是好事，「能夠為病人減輕經濟負擔肯定好，但不是每種藥都在資助範圍內，對病人而言除了藥費，藥效也很重要，畢竟是救命藥啊，多一個選擇就多一分希望」。

相關字詞﹕標靶藥 創新藥 大灣區 北上求醫

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