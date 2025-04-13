美進口不少華日用品 救命藥受牽連

「對等關稅」落實快 成本多轉嫁消費者

報道指，美國去年入口的微波爐和電風扇有九成來自中國大陸。去年美國入口的手機、遊戲機和食品加工機，逾四分之三是由中國大陸生產；去年美國進口的娃娃、三輪車、滑板車和其他輪式玩具，中國大陸生產者也佔了四分之三。製造芭比娃娃、Hot Wheels汽車和Uno紙牌遊戲等的加州玩具商美泰公司表示，旗下四成產品都在中國大陸製造，故有可能會提高產品在美銷售價格來抵消關稅影響。

彼得森國際經濟研究所高級研究員鮑恩（Chad Bown）指，特朗普「對等關稅」措施落實速度之快和規模之大，意味着商家有較大機會將成本轉嫁至消費者，「對華關稅是在更高水平、更快速度和對許多新消費品徵收，這些產品在『特朗普1.0』未受影響」。

曾任英國商業大臣政策顧問的明泰策略諮詢公司（SEC Newgate）副總監雷尼森（Allie Renison）表示，美國和西方企業找到替代製造商將不容易，尤其是許多中國原材料和部件仍被用於其組裝產品，故這將取決於相關規則的嚴格程度和替代製造國跟美國的友好程度。舉例說，電子產品如遊戲機和手機的供應鏈複雜和需要高技能勞動力，離開中國大陸的製造業將特別困難。

美國自中國大陸入口的救命藥物也勢受牽連。《華盛頓郵報》報道，美國每年有1200萬人使用的抗凝血劑肝素（Heparin）主要成分來自中國大陸，醫療界擔心供應鏈受影響會令治療變複雜，且問題很快會浮現。

華廠東：中國人愛儲蓄最終勝出

FT另一報道訪問中國廠家。在浙江義烏開設萬聖節裝飾工廠、僱有100人的聶姓廠東表示，對中美關稅戰表震驚和失望，表示因拒絕美方買家降價要求而失去訂單，被迫裁減逾一成員工。她指中國人與外國人思想不同，中國人喜愛儲蓄，能用積蓄捱幾年，亦勤勞和能吃苦，相信中國最終會勝出任何戰爭。

報道指義烏廠家還可將產品從美國市場轉賣給歐洲和發展中國家，但以美國市場為主的地方，例如蘋果生產iPhone手機的重鎮河南鄭州，有工人估計蘋果加強在印度生產手機會令鄭州廠房開工量下跌。義烏露營用品廠較多出口至發展中國家，該行業商會正嘗試安排讓這些廠商提供銷售網絡給區外較依賴美國市場的同行廠商。

（金融時報/華盛頓郵報）

（關稅戰）