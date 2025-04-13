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中美競相拉攏各國「組隊」打關稅戰

【明報專訊】在中美關稅戰下，美國和中國正分別拉攏其他國家及地區加入自己陣營。白宮上周五（11日）更表明，盟友需要美國市場和消費者群「以作生存」，故應跟美方合作在貿易方面孤立或對付中國。另一方面，中國近期積極聯繫歐盟、東盟和金磚國家，同時向世界貿易組織（WTO）申訴，商務部長王文濤前日跟世貿組織總幹事奧孔喬-伊維拉通電話，強調世貿成員國應團結一致，以開放合作和多邊主義對冲單邊主義、保護主義和霸凌行徑。

白宮：盟友需美市場「以作生存」

白宮新聞秘書萊維特上周五表明已有逾75個國家聯絡美國政府，就全新的貿易協議談判，其間被記者問到，為什麼其他國家應跟美國合作，在貿易方面孤立或對付中國，她回應稱：「白宮的電話響不停……他們（美國盟友）已非常清晰地表明其需要美國，他們需要我們的市場，他們需要我們的消費者群……當中部分需賴以美國生存。」與此同時，中國則以拉攏美國盟友及其他國家。國家主席習近平上周會見訪華的西班牙首相桑切斯，強調中歐應合作維護國際貿易環境，本周將會國事訪問越南、馬來西亞和柬埔寨——這3國都被認為是「中國+1」的重要國家，成為華府指控「洗產地」的對象。王文濤上周五除了跟世貿總幹事通電話，還跟金磚國家及二十國集團（G20）輪值主席國巴西副總統阿爾克明視像通話，就加強中巴經貿合作，應對美加徵「對等關稅」，發揮金磚國家和G20等多邊平台作用等問題交流。惟中國拉攏其他國家對抗美國關稅措施也不是一帆風順，澳洲總理阿爾巴尼斯已表明拒絕聯手，強調堪培拉「將獨自堅持」。

（BBC/路透社/彭博社/中國商務部網站）

（關稅戰）

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