中美競相拉攏各國「組隊」打關稅戰

白宮：盟友需美市場「以作生存」

白宮新聞秘書萊維特上周五表明已有逾75個國家聯絡美國政府，就全新的貿易協議談判，其間被記者問到，為什麼其他國家應跟美國合作，在貿易方面孤立或對付中國，她回應稱：「白宮的電話響不停……他們（美國盟友）已非常清晰地表明其需要美國，他們需要我們的市場，他們需要我們的消費者群……當中部分需賴以美國生存。」與此同時，中國則以拉攏美國盟友及其他國家。國家主席習近平上周會見訪華的西班牙首相桑切斯，強調中歐應合作維護國際貿易環境，本周將會國事訪問越南、馬來西亞和柬埔寨——這3國都被認為是「中國+1」的重要國家，成為華府指控「洗產地」的對象。王文濤上周五除了跟世貿總幹事通電話，還跟金磚國家及二十國集團（G20）輪值主席國巴西副總統阿爾克明視像通話，就加強中巴經貿合作，應對美加徵「對等關稅」，發揮金磚國家和G20等多邊平台作用等問題交流。惟中國拉攏其他國家對抗美國關稅措施也不是一帆風順，澳洲總理阿爾巴尼斯已表明拒絕聯手，強調堪培拉「將獨自堅持」。

（BBC/路透社/彭博社/中國商務部網站）

（關稅戰）