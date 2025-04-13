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港聞

港聞二

林定國：愛國非狹隘民族主義

【明報專訊】本周二（15日）是「全民國家安全教育日」，律政司長林定國昨日出席國家安全教育與愛國主義教育研討會，致辭稱十分認同將國安教育和愛國主義教育掛鈎，認為愛國主義的關鍵前提是建立和增強國民身分認同，同時強調愛國主義並非「狹隘極端的民族主義、排外主義或孤立主義」，香港應堅持「相互尊重、和平共處、合作共贏」3點基本原則。

認同國安教育愛國教育掛鈎

港應持尊重和平合作3原則

林定國說，港人應為中國人身分自豪，擁有民族自信，但絕不能認為自己必然比其他國家民族優越，要尊重並學習欣賞其他民族的傳統和風俗，不能隨意損害對方的合法合理利益。他重申維護國安所採用的標準是「相對安全」，而非「絕對安全」；香港有獨特的制度優勢，應懷「海納百川的胸襟」，鞏固開放多元的社會，宣揚「包容共濟、求同存異」的精神。

中美近日展開關稅戰，林定國在致辭中未有明確指明對象，但提到此時「當有國家唯我獨尊，為追求自身最大國家利益」，無視國際法和國際關係基本原則，採取單邊主義並「不惜以霸道欺凌手段損害其他國家人民利益」。他稱，港人作為「在香港生活、面向世界的中國人」，應沉着應對，顯示與對方的不同，並堅守中華傳統文化，不屈不撓地維護國安和合法權益，「展現泱泱大國的風範」。

相關字詞﹕關稅戰 國安法 國家安全 愛國主義教育 全民國家安全教育日 林定國

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