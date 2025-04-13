林定國：愛國非狹隘民族主義

認同國安教育愛國教育掛鈎

港應持尊重和平合作3原則

林定國說，港人應為中國人身分自豪，擁有民族自信，但絕不能認為自己必然比其他國家民族優越，要尊重並學習欣賞其他民族的傳統和風俗，不能隨意損害對方的合法合理利益。他重申維護國安所採用的標準是「相對安全」，而非「絕對安全」；香港有獨特的制度優勢，應懷「海納百川的胸襟」，鞏固開放多元的社會，宣揚「包容共濟、求同存異」的精神。

中美近日展開關稅戰，林定國在致辭中未有明確指明對象，但提到此時「當有國家唯我獨尊，為追求自身最大國家利益」，無視國際法和國際關係基本原則，採取單邊主義並「不惜以霸道欺凌手段損害其他國家人民利益」。他稱，港人作為「在香港生活、面向世界的中國人」，應沉着應對，顯示與對方的不同，並堅守中華傳統文化，不屈不撓地維護國安和合法權益，「展現泱泱大國的風範」。