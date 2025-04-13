回應遊行集會騎劫風險 「不可以說完全無」

【明報專訊】反修例事件後，本港公眾活動數量大減。被問到本港進入「由治及興」階段，目前社會與2019年不同，公眾活動被騎劫風險是否降低，警務處長周一鳴在有線節目《有理有得傾》形容2019年是「前車可鑑」，很多人藉申請遊行集會伺機「搞事」，故不能忽視，現在亦「不可以說完全無（風險）」。至於審批公眾活動準則，包括會否限制遊行人數，他稱視乎每宗申請的審批，包括申請人經驗、活動路線及參與人數等評估風險，難以一概而論。
稱社會早清楚何謂煽動內容
周一鳴昨日在港台《星期六問責》表示，有人透過社交媒體及文化藝術「軟對抗」，稱市民不時在社交媒體發表個人意見，但有人會以「另類方法」煽動他人仇恨國家和政府。對於有人認為「你不說清楚我就未必知」，他稱感到不公平，相信社會早已清楚什麼是煽動內容，「並非有一本天書能完整解釋」。
入境處長：全方位阻危國安者來港
本周二（15日）是每年一度的「全民國家安全教育日」，多個紀律部隊先後舉辦活動，其中入境事務學院昨舉辦開放日，安排緊急應變隊示範槍械及戰術等。入境處長郭俊峯見傳媒時稱，國安風險一直存在，處方絕對不會掉以輕心，配合落實《維護國家安全條例》工作，繼續守好國家「南大門」，亦會全方位阻截危害國安者進入本港。