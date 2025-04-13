周一鳴：研其他部門閉路電視納入警隊系統

目標2027年裝7000鏡頭

警方展開「於罪案黑點安裝閉路電視計劃」，去年完成首階段安裝615組閉路電視。周一鳴昨在有線節目《有理有得傾》稱，至去年底，透過閉路電視破獲122宗案件，3個月後偵破案件增至226宗，認為成效顯著。他表示，今年會再安裝1385組閉路電視，目標在2027年安裝6000至7000支鏡頭，最終數量有待評估。

陳克勤稱，現時不少政府部門安裝閉路電視，若都納入警方系統，便能立刻擴大閉路電視網絡，有別於昔日需要時才申請，相信能加快調查的範圍及進度；日後增加人工智能分析，較昔日安排警員長時間翻查片段更具效率及準確。他說部分部門的閉路電視影像像素不高，甚至仍用黑白片段，相信需要統一升級。

陳克勤料部門將確保符私隱要求

至於政府部門片段的原意並非防罪滅罪，做法是否符合《私隱條例》，陳克勤相信，警方及相關部門會確保符合法例要求，舉例張貼告示，讓場地使用者獲悉片段的用途，相信技術問題不難解決。

選委界議員江玉歡認為，若某個場地屬罪案黑點，舉例經常有偷窺罪行，相信市民理解將該場地閉路電視納入警方系統的做法，有助增加阻嚇力及加快調查進度。她認為警方會平衡市民私隱及調查需要，使用閉路電視片段亦應已制訂指引，包括獲授權翻查片段的情况、警員職級等守則。

另外，周一鳴稱目前警方詐騙陷阱搜尋器「防騙視伏器」下載量錄得約90萬次，仍然不足，最理想是每個市民的手提電話均下載，未來會令防騙宣傳更「入屋」。他又說正研究改善搜尋器，期望日後自動更新詐騙資料，包括舉報資料及詐騙電話，方便市民使用。