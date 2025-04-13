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港聞

港聞二

散場同時零售館關閉 食肆盼改善營業時間安排

【明報專訊】英國樂隊Coldplay昨晚（12日）於啟德體育園舉行在港最後一場演唱會，觀眾晚上約10時開始離場。場館附近啟德零售館內不少食肆及店舖均10時已關閉，有食肆負責人認為零售館營業時間及宣傳安排欠理想。有立法會議員表示，觀眾離場大多「急急腳」走，零售館營業時間非重點，認為政府應多為鄰近地區宣傳，以鼓勵觀眾到附近消費。體育園昨晚稱，4場演出共吸引約20萬名海外內地香港觀眾。

當局早前表示，七欖令九龍城區食肆生意多約10%至15%，Coldplay演唱會期間新蒲崗及土瓜灣食肆亦受惠。體育園網頁顯示，主場館旁啟德零售館星期一至日均開放至晚上10時。本報昨向體育園查詢會否因應演唱會延長延長營業時間，惟截稿前未有回覆。

零售館內不少食肆晚上9時許或10時關閉，記者觀察散場時通往主場館旁的零售館1及2內不少店舖關閉，僅剩零星店舖如售賣咖啡、雪糕的店舖仍然營業。

零售館1美食廣場內的蝦麵店經理葉小姐稱，該店昨晚如常10時關門，她稱商場關閉時間未有更改，故美食廣場內各食肆也一同跟隨。她認為時間安排欠理想，又指零售館未加強宣傳，導致「很多朋友都說都不知道怎麼走上來」。

餐廳：延遲收舖須與商場協調

有地舖開至凌晨 多食客光顧

零售館2的餐廳牛角J昨營業至晚上10時，經理陳先生稱因應演唱會延遲半小時才收舖，同層其他店舖亦差不多時間收舖。被問為何不延長營業時間，以迎來離場客潮，他指關店時間按照零售館閉館時間而定，如需延長營業要和商場協調溝通，惟至今未曾因應任何活動而需延長。

主場館對出位於零售館2地舖的泰國菜餐廳稱與零售館溝通後，昨延長營業至凌晨1時。昨晚觀眾約10時開始離場，秩序大致良好，該餐廳仍有多名客人入內。

議員：零售館營業時間非關鍵

政府應多宣傳附近地區消費

九龍中立法會議員楊永杰稱，觀察到不少觀眾開場前有在體育園周邊地區消費。至於零售館完場時已關閉是否有問題，他認為即使零售館延長至深夜11時或凌晨關門，觀眾看完演唱會大多「急急腳走」，亦無關活動是否平日舉辦，完場都習慣先離開園區，乘搭交通工具或再到其他地方消費，故零售館營業時間非關鍵，反認為政府應多向觀眾宣傳體育園附近如土瓜灣、九龍城等可消費店舖地點。

九龍城餐館：生意多兩成

位於港鐵宋皇臺站附近的九龍城泰國餐廳店員陳小姐則稱，之前3晚演唱會生意平均較一般多約兩成，惟較以往演練時增幅少，以往演練時生意額可較平時多6000或7000元，現則增長約兩三千元。她續稱，Coldplay首兩晚演唱會在平日，觀眾多入場前到附近食肆消費，散場則未見有觀眾光顧，前晚該店亦無延長營業時間。

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