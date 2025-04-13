場館清潔商「走後門」睇Coldplay三人被捕 下屬帶老闆父子進場 同涉串謀詐騙

涉案公司負責5樓看台清潔

警巡主場館1樓發現兩人

英國樂隊Coldplay上周二（8日）起在體育園舉辦4場演唱會，前晚是第三場。據了解，警員前晚9時許巡邏時，發現兩名男子在主場館1樓伴航廳內，觀看演唱會超過15分鐘，上前調查得悉兩人為父子關係，父親是一間清潔公司的擁有人，而該公司是演唱會期間負責清潔的承辦商；其後得知二人是由另一男經理帶領入場，該男經理為涉事父親的下屬。

3人被捕時皆戴工作人員手環

據悉，警方調查期間，3人手腕上均戴有工作人員手環，有人聲稱是在場監督清潔工作，惟該清潔公司的負責範圍是5樓看台，而各人身處1樓位置。警方調查後拘捕3人，年齡36至63歲，案件交由東九龍總區刑事部跟進。3人獲准保釋候查，須於下月向警方報到。

九龍中立法會議員楊永杰稱事件無法接受，認為並非純粹「走後門」，而是保安問題，建議儘快訂立實名制等識辨措拖；又說文體旅局及園方應加快檢討，避免11月全運會出現安全隱患。

是次並非體育園首次傳出有工作人員帶人「走後門」。上月1日體育園開幕禮，有傳媒揭發一名操普通話男子收取每人1000至1500元後，帶無票者經後門進場，其間毋須安檢。文體旅局長羅淑佩事後形容事件「瑕不掩瑜」，或屬「忙中有錯」，當局會認真堵塞漏洞，包括和主辦方洽淡，考慮工作人員通行證設實名制、人面識別等；體育園當時則回應絕不容未持有效門票者進場參加活動，會嚴肅處理。