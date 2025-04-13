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港聞二

中九龍幹線年底通 省25分鐘車程

【明報專訊】運輸及物流局長陳美寶昨日發表網誌表示，即使興建期間遇上3年新冠疫情，2017年動工的中九龍幹線將於今年底如期迎來工程尾聲，可讓市民在繁忙時間節省25分鐘車程。她表示中九龍幹線東至九龍灣、西達油麻地，落成後會成為橫跨九龍中部的地下主幹道。

陳美寶提及，她到訪路政署視察工作，形容署方善用科技輔助。她說路政署負責全港2241公里的公共道路、1626條行人天橋及隧道、1478條行車天橋和21條行車隧道的保養維修，工作量大，署方去年起使用適合香港路况的偵察道路欠妥系統（Road Defect Detection System），既減省人手，同時提升道路工作效率，透過在巡路檢測車內安裝攝影系統，於道路巡查時自動拍攝路面照片，並輔以人工智能模型、先進地理空間技術，可自動識別路面裂縫及褪色路面標記和記錄其位置。

陳美寶讚路署自製測量模型車

路政署同時積極使用小型無人機、雷射掃描移動測量系統，測量道路設施狀况及山泥傾瀉風險等。她說對署方用於檢測狹窄隧道的測量模型車印象深刻，該車是由同事從網上訂購模型車原型，以3D打印自製配件製成，改造出最適合的檢測工具，較訂購器材成本大減，形容署方同事為公共資源「慳得一蚊得一蚊」。

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