中大復修大東山爛頭營百年石屋 營地當年供宣教士退修 小屋續「守營人」角色支援保育

明報記者 馬耀森

海拔869米的大東山是香港第三高山，西靠鳳凰山，右連二東山（海拔749米）及蓮花山。在大東山與二東山之間的山脊上，分佈着22間石屋。這些石屋由一群不同國籍及宗派的基督教宣教士於百多年前修建，經歷百年風霜，至今仍保留原始風貌和景觀，成為歷史與自然的見證。

中大建築學院於2022年獲「大嶼山保育基金」資助約1250萬元，在爛頭營居民協會同意下，修復及保育其中一間「守營人」宿舍（Caretaker's Hut），為期3年。守營人小屋已於今年初完成修復。

復修建材直升機運送

中大建築學院副教授鍾宏亮說，爛頭營建築群位於高山之上，需以直升機運送建築材料，而由於建築群位於南大嶼郊野公園範圍內，對上落貨及搬運均有嚴格要求，例如直升機只能在空中卸貨，不會降落，建築廢料亦要以直升機運走，以免影響郊野公園。

研究團隊在開展復修計劃前，曾詳細研究建築群及其歷史，發現現存19間有號碼的石屋，另有3間包括守營人小屋、飯堂（Mess Hall）及傭人小屋（Amah's Hall），合共22間，面積由250至600平方呎。整個建築群的興建工程橫跨10多年，首批包括守營人小屋的12間石屋於1925年建成，至1930年代再有石屋陸續建成。

小屋原供守營工人使用

裝門窗「生態廁所」煥新生

鍾宏亮說，昔日宣教士到營地退修，會聘請工人看守營地，他們亦需運送糧食與食水等物資上山，平時往返營地及梅窩補給物資。中大團隊進場時，發現守營人小屋已荒廢多年，幸損毁不算嚴重，只需修修補補，不過仍需符合擬定的「保育管理計劃」行事，例如以石灰混合水泥修補牆身，令牆身有透氣作用。團隊發現守營人小屋曾兩次擴建，原本以砌石建成的部分約佔三分之一，其餘為以石屎建造的擴建部分，屋內仍可見砌石牆與石屎牆重疊。團隊為小屋重新安裝門窗，原來的雙層設計保留，內為玻璃，外面以玻璃纖維代替木板，有防風及防盜功能。團隊另為小屋安裝太陽能照明及「生態廁所」。

鍾宏亮稱，昔日教會修建爛頭營建築群是為了退修之用，石屋設計簡單，面積不大，後來因空間不足，部分石屋曾擴建。由於山上無自來水及供電，大部分石屋屋頂都有儲水箱，部分後來加裝太陽能板。

地理專家驗石解取材謎

爛頭營建築群主要以石塊建造，鍾說中大地理系專家深入營地附近叢林，找到有開採痕迹的石塊，化驗顯示與石屋石塊幾乎完全脗合，顯示當年興建時是就地取材，毋須運石上山。他說初期落成的建築群雖以石塊建造，建築風格簡樸，但個別石屋選用的石塊呈圓角，與大部分石屋的方形石塊不同。

向行山客講歷史望保育屋群

除了修復工程外，團隊亦成立「保育守護隊」，至今訓練約20人，負起保育爛頭營的工作。鍾宏亮說，近年行山客增加，但未必知道營地歷史，以及部分石屋仍有人居住，部分行山客會爬上屋頂拍照和紮營，甚至擅闖石屋，侵犯居民私隱，故成立守護隊向行山客講解建築群歷史，亦會豎立解說牌、量度山徑的損耗情况，今個月起開始運作。團隊之後會向政府及居民建議下一步的保育工作，例如是否將守營人小屋交由政府管理，長遠令建築群得以傳承下去。

（城市保育）