商場公共空間鬆綁 信商民雙贏

甯漢豪說，以往商場業主或管理人要申請在有關公共空間舉辦商業活動，每次需繳付6萬元行政費，申請需時3至4個月，日後業主提出申請後可「一簽多用」，在一年內有效，即一年內同一地點舉辦活動毋須逐次申請。

測量師：對市民享空間影響微

甯漢豪補充，商戶申請不限於一種活動類型，縱使不同類的活動也毋須再度申請，如活動在一年內其他月份舉行，每月需額外繳交5000元。

她又說，在不影響公共空間通行下，使用私人發展公眾休憩空間作商業活動的面積限制，由原來總面積10%放寬至20%；而過往地政總署審批有關申請需時，新安排下約一個月內完成，若商戶期望在復活節長假期及五一黃金周於公共空間舉辦活動，地政總署會盡快處理。

測量師學會前會長林家輝表示支持政府放寬有關安排，此舉可協助商界搞活商業設施的人流，促進經濟活動，對市民可享用的公共空間亦無太大影響。

海濱輕食檔年內推 似美食車

財政預算案提出在中環、灣仔、北角及尖沙嘴海濱加設輕食飲品攤檔，為遊人帶來更好體驗。甯漢豪表示，政府會在今年內陸續於該等地點推出類似美食車形式攤檔，並委託具經驗營辦商處理出租事宜，屆時會公開招標。