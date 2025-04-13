片區意向 甯：政府分紅付地價有市場 企業關注基建時間表及逾期完工罰則

意向書四成內企 無外商

甯漢豪昨出席商台節目《政經星期六》時表示，未有外國企業提交意向書可以理解，一般情况外企會在發展商投地後才參與建築合約投標。她說提交意向書的企業涵蓋綜合發展產業、房地產發展商，亦有來自建築商。對於有提交意向書的企業希望有更多時間籌建項目，她表示當局初步估計片區發展年期要6至7年，因要「提速」推展，故不能向發展商給予太長年期。

除價高者得 亦可用雙信封制

甯說，3個片區會採取招標而非直接批地，當局現徵集意向，是為了制定獲市場接受的招標條款。她表示招標方式除政府原先傾向的價高者得外，亦可用「雙信封制」，因價錢以外，當局亦考慮發展商質素和經驗等，如投標發展商提出可帶龍頭企業落戶便可加分，惟因評審將更複雜，或需較長時間。

她又說，可利用北都產業用地吸引龍頭企業來港，並會研究直接批地。她提到今年下半年會陸續招標，其中新田科技城因未完成收地，最快明年才招標。她認為只要當局按市場意見制定招標條款，有信心成功招標，並視乎發展商入場後工程進度，預計未來兩年會有產出，例如完成土地平整。

另外，甯回應交椅洲人工島開展工程時間表時說，人工島填海項目研究速度放慢，故此施工亦會放慢，強調並非擱置。她解釋，政府仍繼續完成已開展的研究，最初爭取本屆政府任期完結前開始工程，但現時從實際角度而言難以達成，研究尚未涉及詳細工程和技術，同時地盤勘探亦需時。

已夠公營屋地 不表可棄人工島

甯解釋，政府覓得足夠未來10年興建公營房屋的土地，不代表不用推展人工島項目，因造地需應付不同土地需要，讓政府應對未來。她認為目前不應斷定下屆政府不會繼續填海項目，強調政府有延續性，本屆政府已做了應做的事，對下屆政府亦有用處。

測量師學會前會長林家輝認為，政府採用「雙信封制」能更易讓創科企業落戶片區，成為香港經濟新增長點。他擔心若投標只考慮價格，恐怕令項目未能達到原來政策目標。

測量師：政府需處理風險管理

測量師學會土地政策小組主席劉振江表示，22份意向書的企業分佈是預期之內，提醒政府採用「雙信封制」時，必須小心平衡價格和技術評分比重，因本地發展商與創科龍頭企業合作，未必如內地發展商般緊密，後者在投標時或享較大優勢。

他又說，3項主流意見反映有興趣企業都關注項目風險管理，故此政府有必要配合，才可吸引更多企業入標。