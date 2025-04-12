明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

反恐二案 首被告：將軍澳計劃前夜接勸告 短期內不返單位

【明報專訊】《反恐條例》第二案，8人涉2020年策劃3次爆炸，昨在高院第86天審訊。首被告何卓為繼續作供，稱將軍澳炸彈計劃打算執行的前一晚，他獲別人告知將軍澳「可能會有啲事發生」，對方「勸我避一避」，因此他打算外宿酒店，短期內不返回原本租用的單位。法官陳仲衡關注，將軍澳事件與何留宿單位與否有何關係？何稱他當時已懷疑出入單位的人「可能涉及爆炸品案」。

懷疑出入單位者涉案

控方早前指稱，何卓為租住的宏創方5樓單位用於測試或製造炸彈。辯方昨續就計劃於2020年3月8日在將軍澳尚德停車場祭壇執行的炸彈計劃提問。何卓為供稱，3月7日晚上7時許他返回單位的路上，中學師弟「阿蛋」提醒他查看Telegram群組「烘培同好會0.3」，從中得知單位冒煙，引起保安員關注。何自言當時慌張，曾問「搞咩？咁大煙」，有人回覆「大煙咗啲啫」；他回到單位後發現無損毁，遂無深究，隨即出門找「Vivien」吃飯。

辯方展示單位進出紀錄，何當晚約10時返回單位，逗留約半小時；控方指稱他手持一個白色膠袋，內有化妝品、假髮和假鬍子。何庭上解釋，物品是Vivien替自己購買，因他曾透露友人「April」牽涉反修例案件，遭人「起底」和滋擾。何續稱，他打算翌日釣魚、外宿酒店，之後再決定後續，而且他從阿蛋口中得知3月8日將軍澳或有事發生，對方提醒他迴避。

稱友人涉反修例遭起底

換裝物非自用

何說，他預料短期內不會返回單位，遂帶釣具、假髮假鬚離開，以便其間順道交予April，其後他「突然間想飲酒」去了酒吧，乘地鐵往酒店途中被警方截停拘捕。辯方逐一展示警方在單位搜獲的物品，內有載有硝酸鉀、鎂粉、硫磺等化學品的行李、6個滅火筒等。何稱3月7日晚曾見過該行李，但不知內裏物品；而滅火筒約2019年10月已存在，用以噴熄催淚煙，他不知內含汽油。

單位另搜出含「閃粉」的兩個玻璃樽，以及含糊狀物、後證實為「火箭糖」的平底鍋。何稱只看過其中一個玻璃樽，平底鍋則在2020年1至2月看過，它無傳出食物腐爛的味道，亦無惹來蒼蠅，他遂無處理掉。審訊下周一續。

【案件編號：HCCC186/22】

相關字詞﹕高等法院 92籤爆炸品案 串謀犯對訂明標旳爆炸罪 反恐條例

上 / 下一篇新聞

Coldplay迷稱購正常位 門票列視線受阻 確認電郵僅列座位編號 Cityline稱紀錄顯示無誤
Coldplay迷稱購正常位 門票列視線受阻 確認電郵僅列座位編號 Cityline稱紀錄顯示無誤
Cityline調整系統 五月天騷標示受阻位
Cityline調整系統 五月天騷標示受阻位
今晚尾場 網上黃牛叫價貴4000元
今晚尾場 網上黃牛叫價貴4000元
商場公共空間地契限制放寬 鼓勵辦活動吸人流
商場公共空間地契限制放寬 鼓勵辦活動吸人流
前區議員陳嘉琳代謝世傑覆核新田遭拒 高院准謝世傑退出訴訟 案件撤銷
前區議員陳嘉琳代謝世傑覆核新田遭拒 高院准謝世傑退出訴訟 案件撤銷
謝世傑法律團隊遭網絡攻擊 官斥令人不安
謝世傑法律團隊遭網絡攻擊 官斥令人不安
澳籍非常任法官范禮全辭任 形容角色趨不合時宜
澳籍非常任法官范禮全辭任 形容角色趨不合時宜
求情稱見工失敗發泄 政總淋漆無業女囚7月
求情稱見工失敗發泄 政總淋漆無業女囚7月
林寶堅尼陷火海 司機及時逃生
林寶堅尼陷火海 司機及時逃生
5水浸高危路試行「涉水綫系統」 劃紅字豎牌提醒 達0.1米積水30分鐘內派員處理
5水浸高危路試行「涉水綫系統」 劃紅字豎牌提醒 達0.1米積水30分鐘內派員處理
業界倡主幹道指示牌同展示5路段狀况
業界倡主幹道指示牌同展示5路段狀况
內地減美國電影進口 馬逢國：港有自己政策
內地減美國電影進口 馬逢國：港有自己政策
孫東：創科政策「早有預判」 關注企業回流否
孫東：創科政策「早有預判」 關注企業回流否
林百欣三房爭產勝訴 73年遺囑裁有效 官信林晚年認障惡化 2004年遺囑無效
林百欣三房爭產勝訴 73年遺囑裁有效 官信林晚年認障惡化 2004年遺囑無效
官稱林建岳未坦白 李寶安供辭不可靠
官稱林建岳未坦白 李寶安供辭不可靠
連續合約「418」放寬至「468」 修例下周首讀
連續合約「418」放寬至「468」 修例下周首讀
女涉無牌矯齒被捕 修例首案 衛署指掃描口腔及處方牙套 另拘一女涉漂牙
女涉無牌矯齒被捕 修例首案 衛署指掃描口腔及處方牙套 另拘一女涉漂牙
警涉向受查人借錢又涉詐騙 加控30罪
警涉向受查人借錢又涉詐騙 加控30罪
打擊詐騙洗錢兩周 拘139傀儡戶口持有人
打擊詐騙洗錢兩周 拘139傀儡戶口持有人
愛康健醫券佔比高 盧寵茂：涉需求因素 灣區試點計劃接3宗涉收費投訴 調查揭誤會
愛康健醫券佔比高 盧寵茂：涉需求因素 灣區試點計劃接3宗涉收費投訴 調查揭誤會
鄧炳強：港面臨四大國安風險 指有人以假消息假新聞煽動憎恨政府
鄧炳強：港面臨四大國安風險 指有人以假消息假新聞煽動憎恨政府
周一鳴：有店舖單據印字「軟對抗」 明顯煽動
周一鳴：有店舖單據印字「軟對抗」 明顯煽動
《頭條》案 通訊局付港台工會記協75%訟費
《頭條》案 通訊局付港台工會記協75%訟費
博智小學擬併伍華 師生最快明年轉校
博智小學擬併伍華 師生最快明年轉校
九市速遞：經典車嘉年華再臨灣區
九市速遞：經典車嘉年華再臨灣區
九市速遞：首季逾12萬港人「經深飛」
九市速遞：首季逾12萬港人「經深飛」
九市速遞：粵人大今年擬審議3項大灣區法規
九市速遞：粵人大今年擬審議3項大灣區法規
九市速遞：琉球姬鶲首訪深圳 掀觀鳥潮
九市速遞：琉球姬鶲首訪深圳 掀觀鳥潮
灣區手記：珠機城際 ／文：尚東美
灣區手記：珠機城際 ／文：尚東美
【Emily】與何君堯再聯手「發炮」 質疑削4職位唔夠 葉劉：港台再減啲人 地方就唔迫
【Emily】與何君堯再聯手「發炮」 質疑削4職位唔夠 葉劉：港台再減啲人 地方就唔迫
【Emily】龍城泰繽紛開鑼 今明有電音潑水
【Emily】龍城泰繽紛開鑼 今明有電音潑水
【Emily】大專生拍港靚景 外交公署短片賽奪冠
【Emily】大專生拍港靚景 外交公署短片賽奪冠
【Emily】叮叮教道路安全 「唔睇鷺」「亂入猿」做壞榜樣
【Emily】叮叮教道路安全 「唔睇鷺」「亂入猿」做壞榜樣