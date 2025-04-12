反恐二案 首被告：將軍澳計劃前夜接勸告 短期內不返單位

懷疑出入單位者涉案

控方早前指稱，何卓為租住的宏創方5樓單位用於測試或製造炸彈。辯方昨續就計劃於2020年3月8日在將軍澳尚德停車場祭壇執行的炸彈計劃提問。何卓為供稱，3月7日晚上7時許他返回單位的路上，中學師弟「阿蛋」提醒他查看Telegram群組「烘培同好會0.3」，從中得知單位冒煙，引起保安員關注。何自言當時慌張，曾問「搞咩？咁大煙」，有人回覆「大煙咗啲啫」；他回到單位後發現無損毁，遂無深究，隨即出門找「Vivien」吃飯。

辯方展示單位進出紀錄，何當晚約10時返回單位，逗留約半小時；控方指稱他手持一個白色膠袋，內有化妝品、假髮和假鬍子。何庭上解釋，物品是Vivien替自己購買，因他曾透露友人「April」牽涉反修例案件，遭人「起底」和滋擾。何續稱，他打算翌日釣魚、外宿酒店，之後再決定後續，而且他從阿蛋口中得知3月8日將軍澳或有事發生，對方提醒他迴避。

稱友人涉反修例遭起底

換裝物非自用

何說，他預料短期內不會返回單位，遂帶釣具、假髮假鬚離開，以便其間順道交予April，其後他「突然間想飲酒」去了酒吧，乘地鐵往酒店途中被警方截停拘捕。辯方逐一展示警方在單位搜獲的物品，內有載有硝酸鉀、鎂粉、硫磺等化學品的行李、6個滅火筒等。何稱3月7日晚曾見過該行李，但不知內裏物品；而滅火筒約2019年10月已存在，用以噴熄催淚煙，他不知內含汽油。

單位另搜出含「閃粉」的兩個玻璃樽，以及含糊狀物、後證實為「火箭糖」的平底鍋。何稱只看過其中一個玻璃樽，平底鍋則在2020年1至2月看過，它無傳出食物腐爛的味道，亦無惹來蒼蠅，他遂無處理掉。審訊下周一續。

【案件編號：HCCC186/22】