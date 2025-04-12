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孫東：創科政策「早有預判」 關注企業回流否

【明報專訊】關稅戰令本港經濟添變數，立法會特別財委會昨日討論到本港創科和商務經濟發展的兩節會議，均有多名議員表達關注。創新科技及工業局長孫東稱政府發展創科時早有預判，創科發展藍圖及河套規劃的發展方向已考慮不確定因素，又說已有不少在美國上市的內地企業接觸港府。

孫東在會上回應美國加徵關稅對香港創科發展的影響，他說創科發展是不論外面發生什麼事，都要向創科發展藍圖指定的方向穩步前進，稱特區政府早有預判，發展藍圖及河套規劃的發展方向已考慮不確定因素。他說，在新特殊形勢下，非常關注企業和人才會否回流香港，事實上已有不少在美國上市的內地企業透過不同途徑接觸港府。

討論商經發展的會議上多名議員關注政府開拓市場的工作，商經局長丘應樺稱，特首李家超下月將與內地企業出訪中東，未來又會繼續擴展與不同經濟體簽訂自貿協定，並加強發展電商貿易，幫助中小企在困難時期「走出去」。

有議員關注政府擴展美國以外市場的工作，及會否考慮重新放寬擬收緊的資助計劃等。丘應樺重申會謀求發展中東和東盟等新市場，並將簽訂自貿協定的網絡推至拉丁美洲及北非。

經民聯工業界（第二）議員吳永嘉會上表示，望香港出口信用保險局重推「百分百信用限額提升計劃」，加強協助出口商應對動盪環境，指BUD專項基金及「電商易」資助上限在關稅戰下不加反減，問政府會否考慮重新提升資助水平。

香港出口信用保險局總監趙民忠表示，該局信貸額每年增長，今年較去年增加7%，稱在市場不太樂觀下不會收緊信貸。工貿署長廖廣翔表示，BUD專項基金同時有放寬措施，又說在應對貿易戰方面，中小企在新市場成立新單位都可申領BUD資助。

（關稅戰）

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