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內地減美國電影進口 馬逢國：港有自己政策

【明報專訊】中美關稅戰持續，國家電影局日前稱將遵循市場規律及尊重觀眾選擇，適度減少美國影片進口數量。香港電影發展局前主席、選委界議員馬逢國稱美國電影受內地觀眾歡迎，但國家利益當前，即使選擇減少，相信仍可理解措施，期望盡快解決關稅戰，中美恢復正常交往。香港電影工作者總會發言人田啟文稱受新冠疫情影響，內地票房不論產地都未恢復至疫前水平，至於關稅戰會否帶動港產片票房在內地上升，他稱仍需視乎關稅戰後續情况。

田啟文：暫難料港產片影響

根據內地電影網站「貓眼電影」數據，去年有30多部美國電影在內地上映。田啟文稱，目前海外進口內地電影，由「中影股份」及「華夏電影發行」兩間發行商負責，由於年均限制約40多部，發行商會視乎市場反應選擇外國電影，經國家電影局審查後上映。他稱，疫情前以迪士尼、漫威（Marvel）及《職業特工隊》系列等海外電影較受歡迎，惟疫後全球經濟復蘇慢，連同海外電影在內，內地電影業與全球一樣未恢復至疫前水平。

翻查「貓眼電影」，去年在內地上映的美國電影《哥斯拉×金剛：新帝國》錄得約9.6億元人民幣票房，成為唯一打進十大票房美國電影；至於2019年美國電影《復仇者聯盟4：終局之戰》則錄得約42.5億元人民幣票房，排第三。田啟文稱，內地電影在內地市場有「絕對優勢」，觀眾大都入場支持，料反制措施對內地電影業影響不大。

馬逢國認為內地減少進口荷李活電影屬「互相出招」，期望打擊美方，同時考慮到對內地民生及經濟影響最少。至於香港會否跟隨內地減少美國電影進口，而內地減少進口美國電影後，內地觀眾會否因此來港觀看美國電影？馬逢國稱，香港本身有自己政策，若內地觀眾來港觀看美國電影不足為奇，但並非反制措施主要目的，香港不應認為可從中獲好處。他期望內地減少進口美國電影只是短期措施，盡快結束貿易戰，恢復中美包括在文化方面的交流。

明報記者

（關稅戰）

相關字詞﹕內地電影 關稅戰

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