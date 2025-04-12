5水浸高危路試行「涉水綫系統」 劃紅字豎牌提醒 達0.1米積水30分鐘內派員處理

支出70萬 下月完成安裝

計劃的5個低窪行車路段均曾在2023年9月嚴重暴雨時嚴重水浸，包括柴灣道迴旋處、龍翔道近黃大仙廣場及睦鄰街遊樂場、翠屏道西行線、漆咸道北、大埔墟南運路火車橋底，預期5月中旬完成安裝。涉水綫系統中，路面將漆上紅色波浪線及「涉水綫」字樣，旁邊有水位標尺，涉水綫前40至100米會豎立標誌牌（見圖）。

內澇監測器實時監察

路段最低點會設置體積細小的「內澇監測器」，可量度10毫米至5米積水，並加入智能算法，可過濾行車時濺起的水花，加強準確度。監測器又會通過4G網絡將實時數據傳送電腦平台，並運用兩種測量技術——觸控感測技術會在水位低於125毫米時應用，水位高於指定深度時則轉用壓力感測方式測量水深。

政府發言人表示，當積水達0.1米預警水平後，監測系統會即時通報相關政府部門，渠務署和路政署會派遣應變隊伍，預計15至30分鐘內到場檢查及清理淤塞渠道。倘積水觸及或淹沒涉水綫，即代表前方道路最低點積水深度達0.3米或以上，現場會設臨時交通指示，相關部門會在上游路段分岔處開始截車，防止駛入水浸路段。倘司機駕車已越過截車處，應盡量在涉水綫前停車，依現場指示離開。運輸署亦會通過「出行易」及社交平台發放相關消息，提醒市民留意路段水浸。

水位達0.3米即截車

政府發言人解釋，一般交通標示較少用紅色，期望紅色「涉水綫」字樣容易和現行標記區分，更易識別；而積水深度標準定於0.3米是參考內地和其他國家，亦是一般私家車死氣喉安裝高度，故若積水達0.3米，已有可能令車入水損壞。發言人提到，內澇監測器以鋰電池運作，每次可用約一年。

渠務署表示，2023年暴雨發生後，已就各區水浸情况採取120項改善措施，其中柴灣道迴旋處一帶有20多項小型工程，包括改良現有進水口及在路邊加設閘水溝，期望未來在更多地方增設水浸監測系統，進一步改善情况。