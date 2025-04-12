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港聞二

博智小學擬併伍華 師生最快明年轉校

【明報專訊】2025/26學年獲「派0班」資助小一的黃大仙區天主教博智小學和南區鴨脷洲街坊學校，早前分別向教育局申請合併和開辦私立小一，現時已提交計劃書。博智小學辦學團體天主教香港教區昨日回覆本報表示，徵詢不同持份者意見後，決定與同區並屬同一辦學團體的天主教伍華小學合併，全校師生最快2026/27學年轉到該校。

鴨脷洲街坊學校：

辦6年私小級毋須1200萬

鴨脷洲街坊學校校監李月華早前稱已預留600萬元應付開支，昨日她向本報稱仍在籌備中，不便透露進度，但謂「（如果）有500萬就唔使籌啦」。有業界代表曾推算開辦6年私立級別需花1200萬元，李認為毋須這麼多，稱600萬元是教局要求，「相信佢哋計過數」。她說校方已設5至6人的專責小組，負責撰寫計劃書和收生策略，當中有家長和老師校董、辦學團體代表、退休校長等，稱有信心日後能收夠學生；又提到會制定收費策略確保學校財政可持續。

天主教香港教區表示，伍華小學設直屬的伍華中學，相信能為學生提供穩定的學習環境；為了有足夠時間準備，教區稱博智學生下學年會在原校上學，全校師生到2026/27學年轉到伍華，伍華則下月開始準備，安排家長和學生參觀，並會舉辦聯校活動、家長會等讓博智家長及同學認識學校和師生，使兩校能順利合併。教區重申計劃書已獲兩校的法團校董會、老師及家長支持，正候教育局審批作實。根據小學概覽，2023/24學年伍華小學共有45名教師，博智則有32名，前者在本學年獲派3班資助小一。

本報昨向教育局查詢何時公布計劃書的審批結果，局方未有回應確實日子，稱會審核計劃書的詳情及各項細節，適時向相關學校公布結果。

相關字詞﹕天主教伍華中學 天主教香港教區 合併 私立小一級 教育局 鴨脷洲街坊學校 天主教博智小學 派0班

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