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港聞二

《頭條》案 通訊局付港台工會記協75%訟費

【明報專訊】香港電台《頭條新聞》其中一集在2020年被通訊局裁定辱警，港台工會和記協就此提出司法覆核，於2021年獲部分勝訴，之後各方就敗訴部分提上訴。上訴庭在去年9月駁回通訊局的上訴，昨就訟費評定事宜頒判辭稱，雖然通訊局被駁回上訴，但接納局方的抗辯符合公眾利益，決定行使酌情權減省訟費，下令局方向工會和記協支付原審和上訴的75%訟費。

上訴庭昨頒布的判辭提及，港台工會和記協一方認為，他們應在通訊局被駁回上訴的案件獲全數訟費，並應在他們勝訴一案及本案原審階段分別獲90%訟費；通訊局則認為，他們有責任在案中提出抗辯，讓法庭處理局方法定職能相關議題，認為局方應就兩案和本案原審階段分別支付一半訟費。

官：局方抗辯符公眾利益

可獲酌情減省訟費

上訴庭接納局方提出的抗辯符合公眾利益，並指案中部分議題新穎，亦對局方如何履行監管電視行業職能有長遠影響。上訴庭表示，雖然法庭駁回局方上訴，但本案「情况特殊」，決定行使酌情權，減省港台工會和記協有權獲得的訟費，下令局方向工會和記協支付原審和上訴階段各75%訟費。

翻查資料，涉事《頭條新聞》節目諷刺警方取消巡邏制度和囤積口罩，上訴庭裁定通訊局沒處理市民關注警方調整巡邏的新聞是否事實，亦沒考慮港台兩度邀約警方受訪，認為局方決定不合理，駁回通訊局的上訴。

通訊局早前申請上訴許可，要求終院釐清如何評估局方遵守核實責任（duty of verification）等，惟上訴庭拒絕批出。通訊局其後直接向終院申請上訴許可，終院司法常務官早前發傳票稱局方無合理理據，要求在4月14日或之前存檔書面陳辭，解釋為何終院上訴委員會不應拒絕局方申請。

【案件編號：CACV579、584/21】

相關字詞﹕上訴庭 訟費命令 通訊事務管理局 記協 港台工會 頭條新聞

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