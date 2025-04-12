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港聞二

鄧炳強：港面臨四大國安風險 指有人以假消息假新聞煽動憎恨政府

【明報專訊】立法會昨舉行財委會特別會議，工聯會議員吳秋北關注政府如何運用國安案例加強宣傳，藉此築牢國安防線。保安局長鄧炳強稱，本港面臨四大國安風險，涵蓋外部勢力干擾，潛逃外國港人散播港獨、本地恐怖主義及「軟對抗」，即有人借政府施政及民生問題，以假消息或假新聞，煽動市民憎恨中央或特區政府。

稱必須反駁 讓市民慎思明辨

鄧炳強舉例去年一名城大教授輕生，有人隨即虛構遺書，煽動市民憎恨國家和社會，故當局必須反駁，讓作出虛假陳述者及社會知悉「軟對抗」情况，讓市民慎思明辨。

吳秋北關注港府如何防範美國滲透，鄧炳強稱，不論以任何形式或機構危害國安，當局都會盡力調查，一旦掌握證據就會調查及拘捕。他提到國安處舉報熱線至今接獲近90萬個信息，反映國安宣傳作用大，讓市民明白國安範疇、風險及處理方法，不受「軟對抗」言論或行為迷惑。

另外，旅遊界議員姚柏良建議政府以團進團出方式開放遊覽中英街禁區。鄧炳強稱，沙頭角邊境禁區去年起第二階段開放遊覽，截至上月中錄18.6萬參觀人次，「團進」中英街問題不大，最主要每天會設限額及白名單，參觀者需持有效證件，唯一關注是參觀者是否持有返回內地的有效證件，否則發生誤闖時處理上較複雜，局方與文體旅局正處理細節。

全運會今年11月舉行，警務處長周一鳴稱，警方正跟進在舉辦期間會否出現網絡安全風險，將採取情報蒐集及調查等措施，避免出現網絡攻擊；亦會與相關部門及持份者合作，減低網絡安全風險。

相關字詞﹕全運會 沙頭角旅遊 軟對抗 保安局 立法會財委會

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