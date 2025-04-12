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愛康健醫券佔比高 盧寵茂：涉需求因素 灣區試點計劃接3宗涉收費投訴 調查揭誤會

【明報專訊】政府去年6月起推展「長者醫療券大灣區試點計劃」，截至去年底有逾1.5萬宗醫療券申領，其中深圳愛康健口腔醫院申領金額佔7間試點機構約77%。有議員關注愛康健申領金額多，醫衛局長盧寵茂昨表示，相信涉市民牙科需求高等因素。衛生署另稱計劃推出至今年初收到3宗關於收費不透明的投訴，惟調查後相信屬誤會。

據立法會特別財委會數字，試點計劃兩間牙科診所之一、深圳愛康健口腔醫院由去年8月接受醫療券開始，至去年底接獲8903宗申請，申領金額達1526.4萬元，短短4個多月，已逼近最先在內地接納醫療券的港大深圳醫院去年全年1955.7萬元申領金額。

保險界議員陳健波關注愛康健為何申領金額較高。盧寵茂表示，涉及該診所位置、牙科專科診所平均費用，以及香港對牙科需求高等因素，會繼續監察使用的變化，又指港大深圳醫院提供各類服務，牙科只佔少數。

衛生署長林文健表示，截至今年初收到3宗關於試點計劃收費不透明投訴，調查後發現診所收費展示清晰，相信涉及誤解；盧寵茂認為投訴水平很低。

不少議員關注疫情復常後防疫措施去向，選委界議員陳凱欣質疑政府截至今年2月底，共銷毁約118萬劑到期的復必泰二價疫苗，佔該疫苗採購量約62.1%，造成浪費。盧寵茂說傳染病可以來得急，以及有很大轉變，目前新冠疫苗庫存的基數較少，令棄置比例看起來較高。

衛署：新冠疫苗銷毁率符世衛標準

衛生署補充，整體而言，因於倉庫到期需銷毁的新冠疫苗只佔疫苗採購總數約12%，與世衛牽頭的新冠疫苗全球獲取機制就新冠疫苗銷毁率所定的標準相若。

2024/25年度口岸健康篩檢措施開支為2.05億元，多名議員關注可否減少開支。林文健指政策有需要維持，提到早前與內地海關總署簽訂協議，防疫措施有需要，守好南大門，未來會使用外判職員節省開支，以及使用車內集體檢測系統檢查過關者體溫等。

相關字詞﹕深圳愛康健口腔醫院 盧寵茂 長者醫療券大灣區試點計劃 大灣區 醫療券

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