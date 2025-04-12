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港聞

港聞二

澳籍非常任法官范禮全辭任 形容角色趨不合時宜

【明報專訊】再有終審法院非常任法官辭任。司法機構昨日傍晚發稿確認澳洲籍終審法院非常任法官范禮全（Robert French）離任，范禮全表示不同意有人指特區司法人員參與國安法的執行，或以某種方式獲得虛假的合法性，但形容非常任法官的角色變得愈來愈「不合時宜」（anachronistic），甚至可說是表面工夫（cosmetic）。政府對范禮全的請辭表示遺憾，指個別法官的去留不會削弱特區司法制度的基礎，亦無損政府堅持維護法治的決心。

稱尊重香港司法人員獨立性

范禮全在聲明稱，對上月底提出請辭感遺憾，他尊重香港和國際司法界人員的獨立性和誠信，不同意有人指他們以某種方式參與國安法的執行。他稱不會就相關法律和做法評論，這些事宜將留待法院處理。范禮全同時表示留意到非常任法官的角色的轉變，未來外籍法官或能在民事案中發揮作用，又提到「香港是中國唯一可任命外籍法官的地方」。

政府感謝貢獻 大律師公會表尊重

政府感謝范禮全過去多年的貢獻，稱長期以來，具聲望的海外法官加入終院，與常任法官共事，顯示終院具備持久的實力和承受挑戰的能力，重申特區的司法制度受《基本法》保障，享有獨立的司法權和終審權。

政府承諾會全力支持司法機構日後繼續致力委任和保留外籍非常任法官的工作。

司法機構表示，在范禮全法官離任後，終審法院共有9名非常任法官，包括4名非常任香港法官，及5名來自英國及澳洲的非常任法官。終院的上訴個案數字一直保持穩定，法院人員變動不會影響終院運作。

大律師公會回應稱，對范禮全的決定深表遺憾但尊重，相信決定不會影響終院按照基本法履行司法職能，亦對司法獨立有絕對信心。

翻查資料，范禮全1947年於澳洲出生，並於1972年在西澳洲獲認許為大律師及律師。他1986年獲委任為澳洲聯邦法院法官，2008年出任澳洲首席大法官，2017年起成為香港終院非常任法官。

首席法官張舉能早前到訪澳洲出席司法峰會，其間與澳洲非常任法官會面，但無披露會面名單。據悉，范禮全當時並無出席。

澳洲外長黃英賢去年底曾向香港終院「澳洲幫」法官提出，希望他們決定續任時，要考慮澳洲政府對國安法等問題的關注，但無直接提及希望法官離任。

相關字詞﹕國安法 范禮全 終審法院 非常任法官

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