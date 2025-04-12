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港聞二

謝世傑法律團隊遭網絡攻擊 官斥令人不安

【明報專訊】判辭提及，謝世傑和其法律團隊去年11月14日起遭受網上言論攻擊，不久謝的前妻和女兒等收到匿名信件，當中附上司法覆核的新聞報道。法官高浩文表示，律師代表當事人行事，卻在社交平台遭受攻擊，情况令人擔憂，重申市民不得對訴訟人或其律師施加不當壓力。

謝世傑在誓章提到承受外界沉重壓力，包括其法律團隊從去年11月遭受攻擊，有網上影片截圖為證。今年1至2月間，有人在社交平台攻擊他的人格，更披露其前妻和女兒個人資料，女兒長期做義工的機構亦收到附剪報的信件。據了解，申請方向法庭呈上影片截圖，為建制派「大衛sir」柯朝暉去年11月14日曾發布YouTube影片，談及謝世傑及「黃色律師圈」字眼。

法官在判辭強調訴訟人追求合法權益，若要擔心自己或家人承受第三者騷擾和恐嚇，是不能接受和極不討喜。法官形容滋擾行為性質陰險（insidious），但認為謝世傑遭受騷擾，未必旨在逼他退出訴訟，又指社交媒體流傳的資訊，很多是關於謝的其他方面。

官形容滋擾陰險 無迹象顯示政府打壓

法官在判辭結尾表示，申請方的法律團隊一直義務處理案件，是法律界優良傳統，不過令人不安的是，律師履行專業及憲法職能，代表「有些人未必喜歡」的客戶行事，卻會在社交平台遭受攻擊。法官續稱，沒有迹象顯示港府或公共部門，嘗試打壓針對他們的法律挑戰；相反，港府以公開和有原則的方式應對法律挑戰。法官說，基於尊重法治，任何人不應該對訴訟人或其律師施壓，匿名滋擾、威脅和恐嚇行為絕不能接受。

翻查資料，謝世傑曾由外籍資深大律師祁志、大律師伍中彥和高麟代表，處理司法覆核。

相關字詞﹕司法機構 新田科技城 謝世傑

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