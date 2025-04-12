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港聞

港聞二

前區議員陳嘉琳代謝世傑覆核新田遭拒 高院准謝世傑退出訴訟 案件撤銷

【明報專訊】社工謝世傑入稟司法覆核，挑戰環保署有條件批准新田科技城環評報告，其後他稱遭恐嚇，申請退出案件，由西貢前區議員陳嘉琳接手取代訴訟。高院昨駁回陳嘉琳的替代申請，並批准謝世傑退出訴訟，案件獲撤銷。法官表示，謝和陳共通點甚少，陳任職機構無涉獵環保議題，亦沒有就新田環評發表意見，估計她知悉謝退出才有意接手。

高院指陳嘉琳沒就新田環評表意見

政府歡迎裁決，環保署亦歡迎高院否決更換訴訟人的申請。發展局發言人表示，司法覆核已告一段落，為新田科技城發展消除不確定性。政府會繼續全力推展這個北部都會區的旗艦項目，全速提供創科用地，為香港增強經濟發展動能；並使之成為一個集產業發展、生態保育和宜居環境於一身的現代化新發展區。

本案由謝世傑去年8月入稟至昨日官司完結，歷時逾8個月（見表）。謝世傑和陳嘉琳均對裁決表示失望，陳表示早前法庭聆訊後，其親友亦收到滋擾信和言論抹黑，呼籲尊重法治精神。法官高浩文在判辭開首表示，申請司法覆核許可一般不應視為接力比賽的「起步槍」，惟謝世傑早前申請由陳嘉琳「接力」成為訴訟人，以待謝退出後，訴訟仍繼續。

謝在誓章供稱他和法律團隊去年11月起遭受網上攻擊，有家人被「起底」滋擾（見另稿）。謝對替換申請表示遺憾，因法援署經重新審視，今年1月以不符經濟審查及案情審查為由拒絕其法援申請。他擔心敗訴後須負擔訟費，曾尋找資金不果，終決定退出，其後知悉陳嘉琳願意加入訴訟。

根據判辭，陳嘉琳曾任職非政府機構，為新田科技城、濕地公園等項目草擬聲明，並帶隊觀賞新田魚塘雀鳥。申請方強調本案涉公眾利益，不應因謝退出而終止訴訟，盼法庭批准陳代為參與。判辭引述一名環保署官員反駁，署方沒有收到陳提交意見書，環保界別簡報會不見其身影；申請方則回應，簡報會不對外開放，陳任職的機構沒有獲邀。法官考慮資料後認為，陳目前似乎受聘於宗教團體「​​教區全人發展委員會」，官網不見有環保資訊，難怪不獲邀出席。

官指謝世傑退出因不獲法援及資金

遭受滋擾因素不太重要

法官認同申請方所指，新田環評涉及環保和基建範疇，攸關公眾利益，但法庭只會在適當提出司法覆核的情况下，審視當局決定是否合法，不會「四處尋覓」部門決定檢視潛在爭論。若無人提出法律挑戰，事件在法庭的角度便告一段落；若有人逾時申請，而情况不適宜延期，法庭同樣視為告一段落。

本案而言，法官認為謝世傑退出的主因，是他不獲法援和找不到額外資金，他遭受滋擾的原因相對不太重要。至於陳嘉琳的申請有否超出司法覆核3個月期限，法官稱假設陳是原本申請人，法庭會接納她有足夠理據，或批出許可，前提是當時沒有「更佳」的申請人；若陳今年3月始入稟，肯定因逾時申請而被駁回。法官認為，陳沒有解釋逾期申請的原因，她曾處理其他司法覆核，理應知道入稟時限，估計她和謝討論之後，才有意接手訴訟。

官認同攸關公眾利益

惟謝世傑以外無人提出挑戰

法官相信，謝世傑和陳嘉琳均關心環保和法治，但兩人沒有展示足夠的利益一致性（identity of interests），使法庭行使酌情權批准逾時申請，而兩人共通點甚少。法官稱本宗覆核沒有結果，或令部分人失望遺憾，但除了謝之外，沒其他人提出類似法律挑戰；謝自行決定不再繼續訴訟；且法庭仔細分析後，確認不能接納陳取而代之，遂駁回陳的替代申請，並廢除原定審期。

【案件編號：HCAL 1256/24】

相關字詞﹕高等法院 司法覆核 謝世傑 新田科技城

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