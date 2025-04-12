商場公共空間地契限制放寬 鼓勵辦活動吸人流

其他措施包括使用「私人發展公眾休憩空間」作商業活動的面積限制，可放寬一倍至休憩空間的20%；申請毋須逐次收費，改為收取約1.7萬「特惠固定費用」，豁免書期內第二個月起舉辦活動，則每月額外收費5000元；以及簡化諮詢程序，令審批時間縮至約一個月。地政總署特別提到，為復活節假期和五一黃金周舉辦的活動「會盡快處理」。

簡化審批降申請費 「一簽多用」

發展局發言人表示冀透過計劃「拆牆鬆綁」，讓各界善用商場或其他商業項目的室內和戶外空間舉辦活動，吸引人流，帶動消費。

議員信有經濟收益 盼吸留港消費

發展局長甯漢豪曾於上月尾的立法會前廳交流會後提到，會考慮為相關政策「拆牆鬆綁」。經民聯立法會議員盧偉國表示，措施有利經濟民生，「商場多人行了，店舖也會多了人光顧」，直接或間接都會帶來經濟收益。批發及零售界議員邵家輝亦認同，放寬空間讓商場做更多活動可吸引更多人流，相信政府的舉措「應該收到一些不同的發展商的要求」，他亦希望政府加快審批申請，吸引多些市民留港消費。