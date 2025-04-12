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Cityline調整系統 五月天騷標示受阻位

【明報專訊】有Coldplay樂迷投訴在網上購入演唱會正常座位的門票，卻獲「視線受阻」實體門票；售票平台Cityline否認出錯，稱事主的確購入「視線受阻」門票。據本報記者觀察，從Cityline昨日出售五月天啟德演唱會加場的頁面可見，若選購視線受阻門票，付款前會有標示。據悉Cityline是因應近日接獲的投訴調整做法。有議員認為演唱會主辦方應盡量向觀眾說明視線受阻區域。

Cityline：因應意見改善網站

本報記者昨早進入Cityline五月天啟德演唱會的加場售票頁面，嘗試選購視線受阻門票，選購後頁面會顯示座位行數及編號，並註明屬「視線受阻座位」。有向本報投訴的Coldplay歌迷亦稱，為了解Cityline做法，昨日亦付款購入五月天門票，交易確認電郵亦有列明門票屬「視線受阻座位」，不明白為何購買Coldplay演唱會門票無列明座位視線受阻，但收到視線受阻的門票。

據悉，Cityline平台本身在選購門票時，選擇票種後系統不會特意標明「視線受阻」，平台近日接獲Coldplay歌迷投訴後更改做法，在購票過程標明。Cityline回覆本報時稱，會持續因應顧客意見改善網站及系統。

議員：售票時或未敲定場地設計

現時康文署會在購票須知中，列出旗下演藝場地的受阻位置詳情，標明相關座位行數及編號。入場欣賞Coldplay演唱會的立法會議員江玉歡認為，場內佈局算不錯，但場地設計加入視覺效果後，部分位置難免受支柱阻礙視線，而且售票時可能未敲定場地設計，「問題是門票千多元，（消費者）當然不開心」，建議場地平面圖標明受阻區域並盡早通知觀眾，主辦方也可調整視線受阻票價格。

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