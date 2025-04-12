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Coldplay迷稱購正常位 門票列視線受阻 確認電郵僅列座位編號 Cityline稱紀錄顯示無誤

【明報專訊】Coldplay演唱會續在啟德體育園上演，有樂迷經售票平台Cityline購票，收到交易確認電郵顯示屬正常座位，最終實體門票卻屬「視線受阻」，入場後坐在台側。Cityline回應本報查詢表示，翻查購票紀錄，事主的確選擇「視線受阻」門票。海關稱已接獲相關舉報，現正跟進，倘違反《商品說明條例》會採取適當執法行動。

明報記者

海關跟進 消委：網上平台無標示或違約

消委會回覆本報表示，截至昨午5時接獲22宗涉及Coldplay演唱會座位視線受阻投訴，另接獲兩宗涉及本月底謝霆鋒啟德演唱會的座位視線受阻投訴。消委會認為，主辦單位或售票平台有必要確保有關資訊透明，應在消費者決定購買前，在購票平台清楚展示；又指倘個別網上購票平台並無標示座位視線受阻，只標示於實體門票，做法可能違約，消費者或可追討損失。

本報向啟德體育園及主辦方Live Nation查詢劃分及通知觀眾視線受阻區域的具體安排，以及今次演唱會受阻區的段號，體育園稱園方今次角色為租借場地，無參與劃分受阻區域。Live Nation暫未回覆。

事主：購票缺資訊 座位表無法對照

樂迷王先生向本報表示，他在3月18日主辦單位加推門票時經Cityline購票，當時先將剩餘小量的1299元「視線受阻」門票放入「購物籃」，其後改購昨晚（11日）場次的2099元正常座位門票。王昨於主場館外向記者展示手機內的交易確認電郵，當中門票詳情只顯示座位位置，無提及「視線受阻」，但他手持的實體票則印有「視線受阻」字眼。最終他入座台側末端座位，曾提出換位，職員稱因無法聯絡主辦機構而不能照辦。

王先生曾向Cityline查詢，對方回覆稱系統無異常，並指王的確購買視線受阻門票。他不滿購票過程中無足夠資訊予消費者知道何謂視線受阻，門票雖有座位編號，但未能於官方及購票平台的座位表對照，只是「一堆有顏色格仔」，直到近日有觀眾入場後拍攝現場座位表並上載社交平台，網民才能對照座位位置。

另一觀眾黃先生上月18日購入昨晚場次的門票，進入購票頁面時曾嘗試選購其他門票，但「畀唔切錢就彈走咗」，稱第二次進入頁面時已揀選2099元正常座位門票，但實體門票仍標示「視線受阻」。Cityline亦指他實際上購入視線受阻位置。觀眾張先生則在門票公開發售時購入頭場1299元門票，門票並無列明「視線受阻」，但入場後發現坐位「面壁」，最終工作人員為他及附近4人調位到正對舞台之處。

Cityline回覆本報表示，近日接獲兩宗門票查詢，翻查購票紀錄後確認事主選購「視線受阻座位」門票，已隨即聯絡事主解釋調查結果。香港資訊科技商會方保僑認為，系統出錯可能不大，否則理應不止兩人投訴。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕啟德體育園

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