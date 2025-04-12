明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

【Emily】與何君堯再聯手「發炮」 質疑削4職位唔夠 葉劉：港台再減啲人 地方就唔迫

【明報專訊】立法會財委會噚日開會審議政府部門開支，新民黨主席葉劉淑儀同議員何君堯再次「聯手」向香港電台發炮，仲拎鳳凰衛視同港台對比，話前者製作仲好睇。葉太質疑港台人手多，「以前港台想建新大廈，因為擠迫，你減多啲人就無咁擠迫」。港台喺會上捱打，商經局長丘應樺就話聽到議員清晰意見，稍後會同港台研究一下，再同議員溝通。

葉太同何君堯月初喺立法會大會嘅口頭質詢環節已分別炮轟港台。葉太噚日話，港台有754個員工，2025/26年度開支超過15億元，只計劃削減4個職位，而港台電視有5個頻道，當中3個轉播中央台等節目，仲會買片播放，質疑節目主任人手係咪可以減啲。

廣播處長：人手唔多 再研究削

廣播處長關婉儀回應時間唔算多，佢話今年會減少兩個文書助理、一個節目助理及一個技工，會再研究削職位，稍後會向政策局提交削減方案，仲話「始終人手都唔多，會盡量睇住精簡人手，確保資源用得其所」。

葉太一聽到「人手唔多」即面露不悅，話港台有754個人手都唔少，再減多啲人就唔會再話辦公室擠迫。葉太又話，鳳凰衛視有拍短片宣傳香港，問點解港台無拍？

何君堯其後再加一把，問港台點解喺2020年開支10.8億元，今年升至15.5億元，加幅50％。佢話鳳凰衛視係上市公司，全年蝕3.18億元，但口碑好、內容豐富，港台用咗15億元但無人睇，錢如同丟入海，叫商經局諗下港台點樣運用資源。

相關字詞﹕丘應樺 廣播處長 何君堯 葉劉淑儀 香港電台

上 / 下一篇新聞

Coldplay迷稱購正常位 門票列視線受阻 確認電郵僅列座位編號 Cityline稱紀錄顯示無誤
Coldplay迷稱購正常位 門票列視線受阻 確認電郵僅列座位編號 Cityline稱紀錄顯示無誤
Cityline調整系統 五月天騷標示受阻位
Cityline調整系統 五月天騷標示受阻位
今晚尾場 網上黃牛叫價貴4000元
今晚尾場 網上黃牛叫價貴4000元
商場公共空間地契限制放寬 鼓勵辦活動吸人流
商場公共空間地契限制放寬 鼓勵辦活動吸人流
前區議員陳嘉琳代謝世傑覆核新田遭拒 高院准謝世傑退出訴訟 案件撤銷
前區議員陳嘉琳代謝世傑覆核新田遭拒 高院准謝世傑退出訴訟 案件撤銷
謝世傑法律團隊遭網絡攻擊 官斥令人不安
謝世傑法律團隊遭網絡攻擊 官斥令人不安
澳籍非常任法官范禮全辭任 形容角色趨不合時宜
澳籍非常任法官范禮全辭任 形容角色趨不合時宜
求情稱見工失敗發泄 政總淋漆無業女囚7月
求情稱見工失敗發泄 政總淋漆無業女囚7月
林寶堅尼陷火海 司機及時逃生
林寶堅尼陷火海 司機及時逃生
5水浸高危路試行「涉水綫系統」 劃紅字豎牌提醒 達0.1米積水30分鐘內派員處理
5水浸高危路試行「涉水綫系統」 劃紅字豎牌提醒 達0.1米積水30分鐘內派員處理
業界倡主幹道指示牌同展示5路段狀况
業界倡主幹道指示牌同展示5路段狀况
內地減美國電影進口 馬逢國：港有自己政策
內地減美國電影進口 馬逢國：港有自己政策
孫東：創科政策「早有預判」 關注企業回流否
孫東：創科政策「早有預判」 關注企業回流否
反恐二案 首被告：將軍澳計劃前夜接勸告 短期內不返單位
反恐二案 首被告：將軍澳計劃前夜接勸告 短期內不返單位
林百欣三房爭產勝訴 73年遺囑裁有效 官信林晚年認障惡化 2004年遺囑無效
林百欣三房爭產勝訴 73年遺囑裁有效 官信林晚年認障惡化 2004年遺囑無效
官稱林建岳未坦白 李寶安供辭不可靠
官稱林建岳未坦白 李寶安供辭不可靠
連續合約「418」放寬至「468」 修例下周首讀
連續合約「418」放寬至「468」 修例下周首讀
女涉無牌矯齒被捕 修例首案 衛署指掃描口腔及處方牙套 另拘一女涉漂牙
女涉無牌矯齒被捕 修例首案 衛署指掃描口腔及處方牙套 另拘一女涉漂牙
警涉向受查人借錢又涉詐騙 加控30罪
警涉向受查人借錢又涉詐騙 加控30罪
打擊詐騙洗錢兩周 拘139傀儡戶口持有人
打擊詐騙洗錢兩周 拘139傀儡戶口持有人
愛康健醫券佔比高 盧寵茂：涉需求因素 灣區試點計劃接3宗涉收費投訴 調查揭誤會
愛康健醫券佔比高 盧寵茂：涉需求因素 灣區試點計劃接3宗涉收費投訴 調查揭誤會
鄧炳強：港面臨四大國安風險 指有人以假消息假新聞煽動憎恨政府
鄧炳強：港面臨四大國安風險 指有人以假消息假新聞煽動憎恨政府
周一鳴：有店舖單據印字「軟對抗」 明顯煽動
周一鳴：有店舖單據印字「軟對抗」 明顯煽動
《頭條》案 通訊局付港台工會記協75%訟費
《頭條》案 通訊局付港台工會記協75%訟費
博智小學擬併伍華 師生最快明年轉校
博智小學擬併伍華 師生最快明年轉校
九市速遞：經典車嘉年華再臨灣區
九市速遞：經典車嘉年華再臨灣區
九市速遞：首季逾12萬港人「經深飛」
九市速遞：首季逾12萬港人「經深飛」
九市速遞：粵人大今年擬審議3項大灣區法規
九市速遞：粵人大今年擬審議3項大灣區法規
九市速遞：琉球姬鶲首訪深圳 掀觀鳥潮
九市速遞：琉球姬鶲首訪深圳 掀觀鳥潮
灣區手記：珠機城際 ／文：尚東美
灣區手記：珠機城際 ／文：尚東美
【Emily】龍城泰繽紛開鑼 今明有電音潑水
【Emily】龍城泰繽紛開鑼 今明有電音潑水
【Emily】大專生拍港靚景 外交公署短片賽奪冠
【Emily】大專生拍港靚景 外交公署短片賽奪冠
【Emily】叮叮教道路安全 「唔睇鷺」「亂入猿」做壞榜樣
【Emily】叮叮教道路安全 「唔睇鷺」「亂入猿」做壞榜樣