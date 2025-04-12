【Emily】與何君堯再聯手「發炮」 質疑削4職位唔夠 葉劉：港台再減啲人 地方就唔迫

葉太同何君堯月初喺立法會大會嘅口頭質詢環節已分別炮轟港台。葉太噚日話，港台有754個員工，2025/26年度開支超過15億元，只計劃削減4個職位，而港台電視有5個頻道，當中3個轉播中央台等節目，仲會買片播放，質疑節目主任人手係咪可以減啲。

廣播處長：人手唔多 再研究削

廣播處長關婉儀回應時間唔算多，佢話今年會減少兩個文書助理、一個節目助理及一個技工，會再研究削職位，稍後會向政策局提交削減方案，仲話「始終人手都唔多，會盡量睇住精簡人手，確保資源用得其所」。

葉太一聽到「人手唔多」即面露不悅，話港台有754個人手都唔少，再減多啲人就唔會再話辦公室擠迫。葉太又話，鳳凰衛視有拍短片宣傳香港，問點解港台無拍？

何君堯其後再加一把，問港台點解喺2020年開支10.8億元，今年升至15.5億元，加幅50％。佢話鳳凰衛視係上市公司，全年蝕3.18億元，但口碑好、內容豐富，港台用咗15億元但無人睇，錢如同丟入海，叫商經局諗下港台點樣運用資源。