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港聞二

打擊詐騙洗錢兩周 拘139傀儡戶口持有人

【明報專訊】西九龍刑事部聯同其他警區展開代號「火痕」的針對詐騙及洗黑錢行動，過去約兩星期拘捕139名傀儡戶口持有人，涉及投資、網戀、網購等騙案，共涉損失約1.31億元。

涉130騙案逾1.3億元

警方根據線報調查，3月27日至4月10日在各區以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及洗黑錢拘捕100男39女，他們介乎19至73歲，分別報稱家傭、侍應、裝修工等。初步調查相信，139人均為傀儡戶口持有人，涉嫌曾向詐騙集團借出或賣出其銀行帳戶以換取報酬。該批傀儡戶口在2023年6月至2025年1月期間牽涉130宗騙案，包括投資、網戀、網購、求職及電話騙案等，個案損失介乎1300元至3300萬元。損失最大個案涉款3300萬元，為一名年約50歲、誤墮投資騙案的女商人；據了解，該商人約於兩個月分40次將資金存入指定戶口，不排除其間有小量回報。

西九龍總區科技及財富罪案組高級督察王婉欣表示，該總區去年接獲7652宗騙案，較2023年7489宗上升2%，今年頭3個月已接獲1742宗，比去年同期1547宗上升12%。她指出，詐騙集團有多重架構，警方從源頭方面透過蒐集情報拘捕主腦及骨幹成員，另外亦會積極打擊傀儡戶口。深水埗警區情報組督察陳靜怡提醒，市民轉帳時如發現收款公司提供的帳號屬個人戶口，又或需轉帳至多個不同帳戶，應提高警覺。

社交平台以機票演唱會飛放餌

警方亦發現騙徒在社交平台假冒知名旅行社或演唱會機構開設專頁，訛稱有買一送一商務艙機票或演唱會門票發售，以吸引瀏覽，騙徒隨後利用通訊軟件與事主聯絡，藉機騙取金錢。

本報記者翻查社交平台帖文，有人稱大量收購傳統戶口及虛擬戶口，部分聲稱付3000至5000元買斷或出租另議。另有不少帖文稱，交出戶口資料後並無收到原先商議的報酬。

相關字詞﹕騙案 傀儡戶口 洗黑錢 詐騙

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