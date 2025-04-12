警涉向受查人借錢又涉詐騙 加控30罪

瞞債向遮仔會及財務公司借240萬

被告麥國雄（50歲）案發時為警員，現報稱待業。根據原初一項控罪，他身為訂明人員、即警員，於2022年11月29日在未得行政長官一般或特別許可而從吳曉雲接受利益，即1.5萬元貸款。廉署接獲律政司進一步法律意見後，昨日加控被告30項罪名。

新增控罪中28項為詐騙罪，被告涉於2017年12月至2023年4月間，向香港警察儲蓄互助社（「遮仔會」）及13間財務公司申貸款時隱瞞個人債務，詐騙其向他批出28筆貸款共逾240萬元，每筆介乎2萬至53萬元。

根據餘下兩項控罪，被告涉於2021年7月至2023年8月間，從吳碩邦收受10萬元，作為在警方調查中向對方提供協助及內部資料的報酬，以及於2021年4月在「超過訂明退休年齡的警務人員繼續服務計劃」的債務申報表格，在要項虛假陳述以誤導警務處，即訛稱自己沒有未償還債務。

廉署資料顯示，被告案發時駐守中區警區一個刑事調查隊，疑向一名報稱遇上投資騙局的報案人索取貸款。被告亦在提交延遲退休申請時，涉嫌仍拖欠債務共逾91萬元。

【案件編號：ESCC 3090/24】